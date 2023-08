Salma Hayek attrice messicana candidata all’Oscar alla miglior attrice per Frida, nel 2003, segue una particolare dieta per tenersi in forma. Il suo fisico al top a quasi 56 anni non segue, però, gli stereotipi di Hollywood. Ecco la dieta della Hayek.

Salma Hayek: la dieta dell’attrice messicana

A 56 anni da compiere il prossimo settembre, Salma Hayek è un’attrice di origine messicana che da qualche mese ha anche la sua stella nella Walk of Fame. È una delle celebrity più importanti di Hollywood, ma è anche lontana da tutti gli stereotipi di Los Angeles e dintorni.

L’attrice ha anche origini libanesi e parla inglese, arabo, spagnolo e portoghese. Seguita da quasi 21 milioni di follower su Instagram, oltre al set, negli ultimi anni, Salma Hayek fa parlare di sé per le sue foto in costume.

Curve al punto giusto, fisico perfetto ma non taglia XS, Hayek si diverte a posare in tutti i modi possibili. E i follower impazziscono. Ma come si tiene in forma la bellissima 55enne?

L’attrice messicana non segue nessuna regola in cucina. Adora inventare la sua colazione speciale composta da vari frutti, verdure e bacche e ha condiviso la sua guida passo dopo passo alla colazione su Instagram, dicendo “non sembra che abbia un ottimo sapore ma è delizioso”.

Per questo, generalmente Salma usa lo yogurt come base e lo completa con mirtilli, mango, semi di melograno, papaia, fragole, peperoncino, sedano, cetriolo, burro di cocco e mandorle.

La Hayek è una nota buongustaia e non vuole sopravvivere solo con pollo e verdure al vapore per ogni pasto. Vuole vari sapori nella sua dieta e poi non le piace particolarmente seguire un regime già stabilito.

Le sta bene non essere magra e non è un problema quando il suo peso oscilla. “Non sono una ragazza magra”, ha detto Salma “sono sempre al limite della paffutella, ma sono felice”.

Salma Hayek ama così tanto i succhi di frutta che ha persino avviato un’attività di spremitura, Cooler Cleanse con il suo partner, Eric Helms. Soprattutto quando si sente stressata, la Hayek si rivolge al cibo per trovare conforto.

Salma dice che una pulizia è come la sua meditazione. “Mi sto impegnando per la mia salute e premo il pulsante di ripristino”. Secondo la Mayo Clinic, i succhi possono avere incredibili benefici come aiutare una sana digestione, rafforzare il sistema immunitario e ridurre il rischio di cancro oltre ad aiutare con la perdita di peso.

La dieta di Salma Hayek: come si tiene in forma?

L’attrice Hollywoodiana Salma Hayek ha confessato che non ha mai amato la palestra e in generale allenarsi. Lei si accetta così com’è anche con qualche kg in più, non è un problema per la sua vita.

“Alcune persone hanno la disciplina per esercitarsi al mattino, e io non l’ho sviluppata”, ha confessato l’attrice messicana. Salma si allena con una personal trainer a Londra che gli ha insegnato a tenere il suo corpo in un modo in cui i muscoli sono attivati ​​tutto il giorno.

Inoltre, un altro segreto alimentare di Salma è che mangia insetti come parte della sua dieta. Ha detto in un’intervista che spesso in Messico mangia i grilli, poi le uova di formica e poi abbiamo alcuni vermi da friggere.

“Se friggi qualcosa, ha un buon sapore, ma sono davvero deliziosi. Gli insetti sono incredibili”, ha detto la star.