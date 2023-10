Zoe Saldana, attrice statunitense protagonista di Avatar, a 45 anni è più in forma che mai. La protagonista dei film di successo Marvel ha rivelato la sua dieta da urlo: ecco come ha perso peso l’attrice.

Zoe Saldana: la dieta dell’attrice statunitense

Zoe Saldana, attrice di successo, ha raggiunto la notorietà come protagonista del film Guardiani della Galassia e Operazione Speciale ma è con Avatar che ha conquistato il pubblico del grande schermo. A 45 anni Saldana è sempre in splendida forma, come fa dopo tre figli? Lo ha rivelato lei in prima persona. Zoe ha iniziato la carriera come ballerina e ha sempre continuato a mantenersi in forma.

All’attività fisica che non salta nemmeno per un giorno, la Saldana ha associato la dieta 80/20 ossia per l’80% mangia cibo salutare, per il 20% si concede qualche sgarro, inoltre mangia per l’80% alimenti senza glutine. A volte le capita per lavoro di essere impegnata nelle riprese a orari strani e di fare tardi la sera, ma in tal caso non mangia pasti pesanti, semplicemente si concede dei pop-corn come snack, a volte opta per quelli al caramello salato o quelli al curry al cocco tailandese.

A Zoe piace fare la pizza a casa, ma con ricette tutte sue, piuttosto elaborate. Di solito è una pizza senza glutine, ma ricca di ingredienti come pollo, ricotta magra, pesto, cipolla rossa, spinaci e pepe. Usa anche condimenti come burrata, mozzarella di bufala, rucola, funghi grigliata tipici della cucina italiana infatti suo marito è italiano! Tra i piatti preferiti dell’attrice c’è l’insalata di patate e gamberetti, una ricetta tramandata nella sua famiglia da generazione in generazione. Tra gli ingredienti ci sono uova sode, patate, carote, gamberetti cotti, maionese vegetariana, cipolle.

Zoe Saldana e la dieta: come si tiene in forma l’attrice?

Zoe Saldana, attrice protagonista di Avatar e di altri film Marvel, ha iniziato a studiare danza da giovanissima, ma già al secondo anno della scuola superiore ha affiancato anche la recitazione, suo lavoro attuale. Come ballerina ha una formazione classica e questo le è servito per ottenere il ruolo decisivo per la sua carriera, quello di Neytiri in Avatar.

“Il balletto è stata la mia meditazione, la mia terapia, la mia fuga, la mia risposta a tutto”, ha detto Zoe. E grazie all’abitudine all’addestramento ha potuto affrontare la preparazione a film che richiedono numerosi stunt. È anche riuscita a superare una sfida molto impegnativa sul set di Avatar, come quella di trattenere il respiro sott’acqua per cinque minuti.

Tuttora Zoe Saldana si tiene in forma grazie all’allenamento costante, il suo personal le fa variare molto gli esercizi. Il suo training consiste in una combinazione cardio ed esercizi per forza e resistenza. Per quanto riguarda il cardio, va dalle lunghe passeggiate e le escursioni con la famiglia fino a sedute da quaranta minuti e un’ora di corsa, nuoto o ellittica. Infine ci sono i circuiti in palestra da ripetere per cinque volte con pausa di un minuto tra uno e l’altro. I circuiti comprendono squat, plank push up, affondi in salto, tanto lavoro sugli addominali: c’è tanto dietro il suo fisico da urlo.