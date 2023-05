Salute, la tua pipì ha un odore strano? Le cause più comuni

Controllare che il proprio stato di salute rimanga sempre quanto più ottimale possibile è una buon abitudine per non rischiare di incorre in malattie inaspettate. Tra i molti segnali che il nostro corpo ci dà ogni giorno, anche l’odore della pipì è molto importante per fornire informazioni sullo stato di salute di una persona. L’urina infatti ha il caratteristico odore pungente, che però non deve essere sgradevole, se essa ha un odore strano, meglio rivolgersi immediatamente al proprio medico.

Quali sono le cause più comuni dell’urina da un odore strano

Sono diversi i fattori che possono portare ad influenzare l’odore della pipì, alcuni sono totalmente innocui per il nostro corpo, magari derivanti da quello che si è mangiato recentemente, in altri casi invece questo può essere un segnale di una problematica più articolata. In certi soggetti invece il cattivo odore delle urine può essere causato dall’utilizzo di farmaci, o dalla disidratazione momentanea dovuta ad un eccessiva sudorazione.

Ecco alcune cause che possono portare la nostra pipì ad avere un odore strano:



Infezioni al tratto urinario

Una delle cause più comuni dell’urina dall’odore strano, è di certo l’infezione del tratto urinario. Si tratta di un’infezione causata da batteri che entrano attraverso l’uretra nel nostro tratto urinario. I sintomi più comuni di questa sgradevole infezione includono, oltre al cattivo odore, anche dolore e bruciore nell’atto della minzione, oltre alla sensazione di dover urinare frequentemente, ma in piccole quantità. Il dolore spesso e volentieri passa dalla parte bassa della schiena e arriva fino ai reni. L’aspetto delle urine è torbido o sanguinolento. In caso si sospetti di avere un’infezione di questo genere è necessario rivolgersi rapidamente al proprio medico, che vi prescriverà una cura antibiotica.

Alimentazione

Nel caso in cui l’odore sgradevole della nostra urina sa dovuta alla nostra alimentazione, non c’è da preoccuparsi. Sono diversi i cibi e le bevande che possono influenzare l’odore della nostra urina: gli asparagi per esempio le conferiscono un odore forte e pungente. Altri cibi che ne possono cambiare in qualche modo l’odore sono il caffè, l’alcool, l’aglio e le cipolle.

Diabete

Tra i fattori che possono influenzare l’odore della nostra pipì c’è anche il diabete. Le persone affette da questa patologia possono infatti sviluppare la chetoacidosi diabetica, condizione che può portare le urine ad avere un odore fruttato. Se di primo acchito può sembrare una problematica non importante, in realtà la chetoacidosi diabetica ha altri sintomi come il vomito, il respiro affannoso, confusione mentale e minzione frequente. Quando si ha il sospetto di avere queste problematiche bisogna rivolgersi al medico. Solitamente il diabete viene trattato con una cura a ca base di insulina ed una dieta appropriata.

Problemi renali

Quando i nostri reni sono in difficoltà, questo può influenzare anche l’odore della nostra pipì. Quando per esempio si ha insufficienza renale, l’odore caratteristico dell’urina diventa quello dell’ammoniaca. Altri sintomi di questa malattia possono essere il gonfiore alle gambe, mani, piedi, affaticamento, nausea o vomito. Anche in questo caso se si ha il sospetto di avere qualche problema di questo tipo meglio rivolgersi al medico. I problemi renali sono trattati in modo diverso a seconda della problematica antecedente.