Pressoterapia: i benefici di un trattamento sia medico che estetico

Trattamento non invasivo utilizzato sia in campo medico che estetico, la pressoterapia migliora il funzionamento del sistema vascolare in aree come gambe, braccia e addome, servendosi di una contenuta pressione alternata sugli arti.

Specifici dispositivi gonfiano in maniera intermittente e sequenziale determinati accessori (chiamati applicatori ad aria), che realizzano uno spostamento di liquidi – il drenaggio – all’interno del corpo. E detto drenaggio, unito alla stimolazione del sistema arterioso, venoso e linfatico, consente sia l’eliminazione delle tossine che la riattivazione della circolazione sanguigna. In quella che può definirsi la simulazione di un massaggio manuale, di aiuto nelle naturali funzioni dell’organismo.

Indicata per trattare diverse patologie come edema e linfedema, deficit arterioso periferico ed ulcere venose, sovraccarichi conseguenti ad attività sportiva e cellulite, la pressoterapia si rivela una tecnica dai sempre maggiori consensi, in virtù dei numerosi benefici assicurati.

Qualche esempio? Miglioramento della circolazione linfatica e venosa, diminuzione del gonfiore, tonificazione muscolare, nonché eliminazione dell’effetto di pesantezza alle gambe, riduzione degli stati infiammatori, sensazione immediata di benessere e sollievo dal dolore.

Benefici, tutti, ottenibili presso studi specializzati e centri estetici, come pure nel comfort della propria abitazione, avvalendosi, in questo secondo caso, di dispositivi medicali professionali a ciò destinati.

In particolare, la pressoterapia a casa: quali sono i vantaggi?

I vantaggi derivanti dall’utilizzo della pressoterapia possono essere ottenuti anche tra le pareti domestiche, senza dunque spostarsi necessariamente presso una struttura apposita, ma usufruendo di strumenti specifici, progettati proprio per la terapia domiciliare.

Un’opzione, questa, dagli innegabili aspetti positivi, perché sarà possibile decidere autonomamente quando fare terapia, nel momento della giornata che più si desidera, rilassandosi sul divano di casa propria, mentre magari ci si dedica alla lettura o alla serie televisiva preferita. Godendo della più totale privacy – maggiormente gradita nel caso di quei trattamenti più personali – che va ad unirsi alla semplicità di utilizzo dell’apparecchio.

Ma non è solamente la comodità a determinare quelli che sono i benefici della pressoterapia a casa, perché ricorrendo a questa soluzione si potrà usufruire di un indubbio risparmio non solo di tempo ma anche di denaro. Con la convenienza – in merito nello specifico al secondo aspetto – offerta dall’acquisto di un dispositivo medico certificato rispetto al classico noleggio in farmacia, al quale si è soliti generalmente pensare.

Sarà possibile contare su detrazioni fiscali e su agevoli pagamenti rateali, se lo si predilige, così da sfruttare in modo ottimale i vantaggi di un dispositivo medico a domicilio, ed iniziare subito a fare terapia.

Essenziale è però fare capo a realtà ad hoc, che garantiscano efficacia ed al contempo sicurezza, come itechmedicaldivision ad esempio: scopriamone insieme qualcosa di più.

Quanto conta la scelta giusta

Quando si parla di salute e di benessere generale, potersi rivolgere a brand competenti ed affidabili è ancor più importante.

Ecco, allora, che un buon suggerimento è quello di veicolare la propria scelta verso I-Tech Medical Division, un’azienda della provincia di Venezia il cui obiettivo primario è quello di migliorare la qualità di vita dei pazienti limitando il dolore ed aumentando la mobilità.

Con più di 50 anni di esperienza nell’ambito della tecnologia elettromedicale destinata alla terapia fisica, con particolare riferimento a quella domiciliare, l’azienda ha infatti a cuore i pazienti stessi dall’inizio del trattamento sino alla risoluzione della specifica problematica personale. Offrendo prodotti certificati dal Ministero della Salute italiano, facili da adoperare e sicuri, frutto di un impegno costante nella formazione e nella ricerca.