Il sambuco è una pianta ricca di benefici per la salute e per questo andrebbe sfruttata al meglio. Gli usi del sambuco sono numerosi e ognuno regala delle proprietà in grado di rendere l’organismo più sano.

Proprietà del sambuco

Il sambuco è una pianta ricca di vitamine, in particolare contiene grandi quantità di vitamina A e di vitamina C. Si tratta anche di una buona fonte di sali minerali e di flavonoidi, ossia sostanze antiossidanti del tutto naturali.

Questa pianta è in grado di migliorare lo stato di salute generale in quanto aumenta le difese immunitarie e previene anche i primi sintomi di raffreddore e influenza.

Il sambuco vanta proprietà digestive ed è anche un eccellente lassativo e diuretico naturale.

Vanta poi doti antinfiammatorie e antireumatiche che permettono di eliminare l’eccesso di acido urico presente nel corpo.

Tra le proprietà del sambuco c’è anche quella di funzionare come antibatterico e antidolorifico, inoltre è un buon antinfluenzale.

Benefici del sambuco

Spesso il sambuco è consigliato nel caso di influenza, raffreddore, tosse, bronchite e rinite in quanto vanta benefici per tutti questi problemi. Le sue proprietà lo rendono in grado di contrastare anche stitichezza, cistite, gotta, dermatiti e problemi alle vie respiratorie.

Essendo un buon antinfiammatorio, è utile anche nel caso di mal di testa oppure di mal di schiena.

Usi principali del sambuco

Gli usi del sambuco sono davvero vari. Spesso in commercio lo si trova come integratore vero e proprio, ma in realtà esiste anche la tintura madre, l’estratto liquido oppure il succo. In tutti i casi i benefici sono molti ed è possibile sfruttarlo al meglio.

Acquistando fiori, foglie e frutti secchi c’è infiene la possibilità di realizzare delle tisane e degli infusi deliziosi che migliorano di molto la salute dell’organismo e che quindi sono consigliati da tutti gli esperti.