Il cardo mariano è molto apprezzato soprattutto per i suoi benefici nei confronti del fegato, ma in realtà questa pianta è un vero e proprio rimedio naturale anche per i capelli. Esso infatti consente di migliorare in modo importante l’aspetto e soprattutto la salute della chioma offrendo proprietà uniche in natura.

Cardo mariano per i capelli: benefici

Il cardo mariano ha numerosi benefici per i capelli e per questo lo si può utilizzare allo scopo di migliorare salute e aspetto della chioma.

Questa pianta infatti è in grado di migliorare la crescita dei capelli e inoltre ne riduce la perdita. Si tratta anche di un prodotto capace di ridurre il numero di doppie punete e, infiene, è particolarmente efficace contro la forfora.

Come usare il cardo mariano sui capelli

Per migliorare la salute e l’aspetto dei capelli vi consigliamo quindi di utilizzare l’olio di cardo. Questo prodotto naturale si può usare puro applicandolo semplicemente sui capelli. Prima di utilizzarlo però dovete riscaldarlo leggermente. Fate attenzione però a non scaldarlo troppo per evitare che perda le sue proprietà.

Dopo averlo scaldato, applicatelo direttamente sui capelli facendo un massaggio per circa 5 minuti in modo da farlo assorbire in maniera perfetta.

Forfora nei capelli: come usare il cardo mariano

Tra i molti benefici del cardo mariano c’è di certo quello di offrire dei vantaggi a tutti coloro che soffrono di forfora. Utilizzare l’olio di cardo mariano infatti permette di eliminare i problemi di questo tipo e quindi è utile anche in caso di seborrea secca e oleosa.

Per avere il massimo dei benefici vi consigliamo di mescolare 20 ml di olio di calendula con 35 ml di olio di cardo mariano e 80 gr di sale marino fino.

Riscaldate il tutto e poi mescolate bene prima di applicare sul cuoio capelluto.

Strofinate il composto facendo dei movimenti circolari e successivamente ricoprite la testa con della pellicola trasparente oppure con una cuffia. Aspettate 15 minuti e poi risciacquate con acqua calda e fate lo shampoo.