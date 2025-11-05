Sconti Esclusivi per Insegnanti di Yoga e Centri di Yoga: Scopri le Offerte Imperdibili!

Nel mondo dello yoga, la tradizione di insegnare e apprendere rappresenta un legame fondamentale tra maestro e allievo. Liforme riconosce l’importanza di questo legame e sostiene gli insegnanti che dedicano il loro tempo e la loro passione all’insegnamento di questa pratica.

Per questo motivo, è stata creata una serie di offerte speciali pensate appositamente per coloro che insegnano yoga. Ogni insegnante ha accesso a sconti e vantaggi esclusivi, costantemente aggiornati per rispondere alle esigenze della comunità yogica.

Programma di partner per insegnanti di yoga

Se si è insegnante di yoga, è disponibile un’opportunità unica. È possibile partecipare al Programma di Partner per Insegnanti di Yoga. Attraverso questo programma, si possono ricevere sconti e guadagnare commissioni sulle vendite effettuate tramite un link di riferimento unico.

Come partecipare

Partecipare è semplice: basta compilare il modulo sottostante per richiedere il proprio sconto speciale. Una volta registrato, è possibile iniziare a condividere il link con studenti e comunità. Ogni qualvolta qualcuno effettuerà un acquisto utilizzando il link, si guadagnerà una commissione.

Introduzione dei prodotti Liforme nella propria comunità

Si incoraggiano gli insegnanti a portare i tappetini Liforme nei loro studi locali. Se si riesce a convincere il proprio studio di yoga a effettuare un ordine come nuovo cliente all’ingrosso, Liforme offrirà un regalo speciale: un Triple Bundle che include un tappetino yoga, un tappetino da viaggio e un pad yoga, tutti nella scelta di design e colore.

Benefici dei tappetini Liforme

I tappetini Liforme sono progettati per offrire il massimo del comfort e della stabilità durante la pratica. Grazie alla loro tecnologia innovativa, questi tappetini forniscono una superficie ideale per ogni tipo di yoga, permettendo una connessione profonda con la terra e migliorando l’esperienza di pratica.

Formazione e eventi speciali

In aggiunta alle offerte per gli insegnanti, Liforme supporta anche la formazione continua. Sono in corso collaborazioni con esperti del settore per offrire corsi di formazione accreditati, come un corso di 200 ore di insegnamento yoga, riconosciuto da Yoga Alliance, che si svolgerà in un ambiente paradisiaco come Pokhara, in Nepal.

Questi corsi non solo forniscono ottime opportunità di apprendimento, ma permettono anche di immergersi in una comunità internazionale di praticanti e insegnanti, per uno scambio culturale e di esperienze che arricchirà il percorso professionale.

Ritiri e avventure

Oltre ai corsi di formazione, vengono organizzati eventi speciali come ritiri di yoga, dove è possibile immergersi nella pratica e nella meditazione in luoghi incantevoli. Che si tratti di un ritiro di 4 giorni a Phuket o di un ritiro di 5 giorni in Catalogna che unisce yoga e arte, queste esperienze sono progettate per ricaricare corpo e mente.

Liforme è qui per supportare gli insegnanti di yoga in ogni fase del loro viaggio. Con le offerte esclusive e le opportunità di formazione, si contribuisce alla crescita della comunità yogica e si onora il lavoro di coloro che si dedicano a questo meraviglioso percorso.