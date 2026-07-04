Scopri i corsi gratuiti per il benessere psicologico a Mercato Saraceno e Savignano sul Rubicone

In un mondo sempre più frenetico, molte persone si trovano ad affrontare momenti di difficoltà esistenziale, sovraccariche da situazioni personali, familiari o lavorative. Per rispondere a questa esigenza, sono stati organizzati due nuovi percorsi di psico-educazione di gruppo a Mercato Saraceno e Savignano sul Rubicone promossi dalla Struttura Semplice Interdipartimentale di Psicologia della salute e di comunità Forlì Cesena e dall’Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Forlì-Cesena dell’AUSL.

I dettagli dei corsi

I corsi, completamente gratuiti, si articolano in sei appuntamenti della durata di due ore ciascuno. Durante gli incontri, i partecipanti acquisiranno conoscenze e strumenti pratici per migliorare la gestione dello stress sia a livello psicologico che attraverso la modifica degli stili di vita.

Gli incontri saranno condotti da un team di professionisti, tra cui una psicologa un esperto in scienze motorie e un’infermiera garantendo un approccio multidisciplinare e completo.

Date e luoghi degli incontri

A Savignano sul Rubicone gli incontri si terranno il 5, 12, 19 e 26 marzo e il 2 e 9 aprile dalle 15:00 alle 17:00 presso la sede di via Fratelli Bandiera 15 (sala riunioni al piano terra). Le iscrizioni per questa sede chiuderanno il 26 febbraio.

A Mercato Saraceno gli appuntamenti sono fissati per il 2, 9, 16, 23, 27 e 30 marzo dalle 9:30 alle 11:30 nella Sala del Consiglio Comunale (Piazza Mazzini 50). Le iscrizioni per questo corso dovranno essere completate entro il 24 febbraio.

Come iscriversi

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare la dott.ssa Mariagiovanna Bonasso all’indirizzo e-mail mariagiovanna.bonasso@. Per la sede di Mercato Saraceno, è possibile chiamare il lunedì e martedì mattina allo 0547 699905 mentre per Savignano sul Rubicone, il mercoledì e giovedì mattina al numero 0541/809971. I posti sono limitati, quindi è consigliabile prenotarsi in anticipo.

Questi corsi rappresentano un’opportunità preziosa per chi desidera migliorare il proprio benessere psicologico e imparare a gestire lo stress in modo efficace, con il supporto di professionisti qualificati.