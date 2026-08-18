La Storia di Laura Maheswari Devi: Yoga, Ayurveda e Crescita Personale

In un mondo sempre più frenetico, la ricerca di equilibrio e benessere interiore diventa fondamentale. Laura Maheswari Devi, conosciuta anche come Laura Mozo Flores, è un esempio luminoso di come lo yoga e l’Ayurveda possano trasformare la vita di una persona. Nata in Spagna ma adottata dall’Italia, Laura ha dedicato la sua esistenza alla pratica e all’insegnamento di queste antiche discipline.

Il suo viaggio inizia nel 1995, quando scopre lo yoga e ne rimane profondamente affascinata, fonda il Kali Yoga Center a Sora, un luogo dedicato alla pratica, allo studio e all’evoluzione interiore. Questo centro è diventato la sua casa, la sua famiglia, e un punto di riferimento per chi cerca un percorso di crescita personale.

Un Viaggio di Scoperta e Approfondimento

Ogni anno, Laura dedica due mesi all’India per approfondire la sua conoscenza della spiritualità, del simbolismo e delle pratiche evolutive. Durante i suoi viaggi, ha incontrato numerosi maestri e vissuto in vari ashram tra cui Amritapuri, Haidakhan Babaji e Ramana Maharshi. Questi incontri hanno arricchito la sua comprensione dello yoga e dell’Ayurveda, integrando queste discipline nella sua vita quotidiana.

Laura ha partecipato a workshop in tutto il mondo e ha approfondito i testi sacri della tradizione, fino ad arrivare al Tantra tradizionale con Maya Swati Devi. La sua formazione integra diverse discipline, tra cui Yoga & MedicinaYoga & MeditazioneAshtanga YogaTantra YogaNaturopatia Ayurveda (Maharishi Ayurveda), Nadi Vigyan (analisi del polso), Cucina ayurvedica e macrobiotica e Sciamanesimo intensivo.

Un Approccio Unico alla Vita e alla Pratica

Laura si definisce una eternamente allieva sempre curiosa e desiderosa di imparare. Ama la natura e gli animali, che considera grandi maestri. La sua pratica di Bhakti yoga e la ritualistica formano il pilastro centrale della sua Sadhana il suo percorso spirituale.

Dal 2026, Laura forma insegnanti di yoga e accompagna percorsi di yoga, meditazione e consapevolezza. Organizza ritiri dedicati alla pratica e alla trasformazione interiore, offrendo un’esperienza unica a chi cerca di approfondire la propria pratica.

L’Integrazione tra Tradizione e Ricerca Interiore

Laura unisce tradizione e ricerca interiore, creando un approccio unico allo yoga e all’Ayurveda. La sua passione per la natura e gli animali si riflette nella sua pratica, che è profondamente radicata nella connessione con il mondo naturale. La sua filosofia di vita è quella di una ricercatrice e innamorata della vita sempre alla ricerca di nuove esperienze e conoscenze.

Il suo percorso è un esempio di come lo yoga e l’Ayurveda possano trasformare la vita di una persona, offrendo un percorso di crescita personale e spirituale. Laura Maheswari Devi è un faro di luce per chi cerca di trovare equilibrio e benessere in un mondo sempre più complesso.