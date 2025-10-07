Scopri il Weekend del Benessere e della Longevità a Milano: Rinnova Corpo e Mente

Il 11 e 12 ottobre, la città di Milano ospiterà un evento eccezionale dedicato al benessere e alla longevità. Questa manifestazione offre un’opportunità unica per esplorare strategie e pratiche per vivere una vita sana e soddisfacente. I partecipanti potranno prendere parte a sessioni di fitness e yoga, oltre ad ascoltare esperti del settore discutere delle ultime scoperte nel campo del benessere.

Organizzato presso la Fondazione Riccardo Catella, l’evento è realizzato in collaborazione con Donna Moderna e segna il ritorno della manifestazione per la sua terza edizione. La longevità rappresenta un tema centrale di quest’anno, e il programma è ricco di attività coinvolgenti e dibattiti informativi.

I temi chiave del weekend

Durante il weekend, i partecipanti potranno approfondire vari aspetti legati alla longevità. Le attività includeranno sessioni pratiche di fitness, workshop informativi e talk con esperti di fama. L’obiettivo principale è fornire strumenti e conoscenze per migliorare il benessere fisico e mentale.

Programma del sabato

Il primo giorno dell’evento inizierà con un’area dedicata ai talk. Tra gli ospiti, Filippo Ongaro, noto come il medico degli astronauti, discuterà su come cambiare mentalità per aggiungere vita agli anni. La giornata proseguirà con un intervento di Max Calderan, un avventuriero che condividerà tecniche sui microsonni per rimanere vigili e energici.

Nel pomeriggio, Nic Palmarini, direttore del National Innovation Centre for Ageing, e Giuseppe Fatati, presidente dell’Italian Obesity Network, discuteranno della percezione dell’età con il titolo provocatorio: “E tu, quanti anni ti senti?”. Questo sarà seguito da un’intervista con la conduttrice TV Filippa Lagerbäck, che parlerà di come giovani si diventa.

Attività all’aperto

Non mancheranno anche le sessioni di allenamento all’aperto. Luca Anzano condurrà un workout energico per ricaricare il corpo, mentre Eleonora Pellegrin presenterà un corso di Pilates. Il pomeriggio prevede anche il Tamboo Fitness, una sessione coinvolgente che unisce ritmo e movimento.

Il programma della domenica

La domenica sarà altrettanto ricca di eventi. Si inizierà con un talk sui supereroi della longevità, dove esperti del benessere discuteranno l’importanza del sonno, del sesso e dello sport per una vita lunga e sana. Giulia Griselli, psicoanalista specializzata, e Simona Tarabini, maestra di yoga, saranno tra i relatori.

Un altro intervento significativo sarà quello di Richard Romagnoli, che esplorerà il potere curativo dell’happygenetica. In aggiunta, Irene De Bernardi e Alessandro de Concini presenteranno giochi di memoria, una pratica per stimolare le funzioni cognitive e mantenere la mente attiva.

Workshop e attività pratiche

Il weekend si concluderà con diversi workshop. Tra questi, il tema della menopausa verrà affrontato in modo aperto con un gruppo di esperti del settore. Inoltre, ci sarà un workshop dedicato alla skincare per il ringiovanimento, insieme a sessioni di rilassamento come il sound healing con Stella Yenati.

Come partecipare

Per coloro che desiderano partecipare a questo evento straordinario, è possibile prenotare le attività sul sito web dedicato. Questa manifestazione rappresenta un’importante occasione per intraprendere un percorso verso il benessere e la longevità.