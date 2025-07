Scopri il wellness immerso nella natura al Movimënt Park

Il Movimënt Park, incastonato tra le meravigliose montagne delle Dolomiti, è il posto perfetto per chi cerca di coniugare movimento, consapevolezza e benessere psicofisico. Con i suoi incantevoli percorsi naturalistici, le stazioni fitness all’aperto e le terrazze panoramiche, offre un’esperienza che va ben oltre il semplice sport e la bellezza paesaggistica. Questo spazio è un invito a prendersi cura di sé, rallentare i ritmi frenetici della vita quotidiana e ritrovare l’equilibrio interiore. Ti sei mai chiesto come un ambiente naturale possa influenzare il tuo stato d’animo? Scoprilo al Movimënt Park!

Un evento dedicato al benessere: il #FFLONTOUR

Segna sul tuo calendario: l’11 e il 12 luglio, il Movimënt Park si trasformerà in un vero e proprio villaggio del wellness grazie alla quarta edizione del #FFLONTOUR. Questo format itinerante, ideato da Federica Constantini, ex atleta della Nazionale italiana di pattinaggio artistico su ghiaccio e ora personal trainer certificata, offre un’opportunità imperdibile per immergersi in un’atmosfera di salute e benessere a 360 gradi, con un occhio di riguardo alla prevenzione femminile. Sei pronto a scoprire tutto ciò che il wellness può offrirti?

Le partecipanti avranno accesso a screening ecografici gratuiti per il seno, un’iniziativa che sottolinea quanto sia cruciale prendersi cura del proprio corpo. Ma il #FFLONTOUR non finisce qui: il programma è ricco di attività stimolanti che vanno dai workout dinamici allo yoga emozionale, dalle pratiche di mindfulness alle sessioni di respirazione consapevole. Ogni partecipante avrà la possibilità di apprendere e interagire con esperti nel campo del benessere, rendendo l’esperienza ancora più completa e coinvolgente. Hai mai pensato a quanto possa essere arricchente imparare da chi ha esperienza nel settore?

Un’esperienza di connessione autentica

Federica Constantini, promotrice di questo evento, mette in luce l’importanza di trovare un equilibrio tra corpo, mente e spirito. “Con #FFLONTOUR voglio offrire un momento di connessione autentica con se stessi e con la natura, in un ambiente sicuro e stimolante,” afferma. L’evento è aperto a tutti: sportivi, famiglie e curiosi sono invitati a partecipare per rallentare, rigenerarsi e ricaricarsi di energia circondati dalla bellezza delle montagne. Non sarebbe bello prendersi un momento per se stessi in un contesto così suggestivo?

Con un focus particolare sul benessere e la salute, il #FFLONTOUR rappresenta un’opportunità unica per riscoprire il valore della prevenzione e dell’ascolto del proprio corpo. Durante le due giornate, i partecipanti potranno anche partecipare a incontri e talk tematici su alimentazione sana e stili di vita equilibrati, contribuendo così a un percorso di crescita personale e collettiva. Hai mai partecipato a un evento che ti ha ispirato a cambiare il tuo stile di vita?

Informazioni pratiche per i partecipanti

Tutte le informazioni riguardanti il #FFLONTOUR sono facilmente accessibili online. I biglietti includono l’ingresso generale, gratuito e riservato esclusivamente ai partecipanti, consentendo l’accesso a entrambe le giornate dell’evento. Questo approccio inclusivo rende il wellness accessibile a chiunque desideri approfittare di un weekend all’insegna della salute, del relax e della connessione con la natura. Non è un’occasione da non perdere!

In conclusione, il Movimënt Park non è solo un luogo incantevole, ma rappresenta anche un’opportunità imperdibile per chi desidera migliorare il proprio benessere psicofisico e vivere un’esperienza arricchente e stimolante tra le Dolomiti. Pronto a iniziare questo viaggio verso il benessere?