Un evento che celebra la cultura gastronomica calabrese

La Mediterranea Food Week, che si svolge a Nicotera dal 13 al 17 novembre, rappresenta un’importante iniziativa per promuovere la Dieta Mediterranea e le tradizioni culinarie della Calabria. Questo evento annuale è dedicato non solo alla celebrazione dei sapori autentici, ma anche alla sensibilizzazione sui benefici di uno stile di vita sano ed equilibrato. Nicotera, con le sue spiagge dorate e il suo patrimonio culturale, è il luogo ideale per ospitare questa manifestazione.

Un viaggio tra i sapori della Dieta Mediterranea

Durante la Mediterranea Food Week, i visitatori avranno l’opportunità di partecipare a conferenze, degustazioni e laboratori culinari. Tra i piatti tipici che rappresentano la cucina di Nicotera, spiccano il pasticcio di melanzane, la pasta con le sarde e il celebre pane di Nicotera, tutti preparati con ingredienti freschi e locali. La manifestazione non solo celebra la tradizione culinaria, ma offre anche un’importante occasione di apprendimento per chi desidera adottare uno stile di vita più sano.

Attività e eventi da non perdere

La Mediterranea Food Week include un ricco programma di attività, tra cui showcooking e cooking classes a cura dell’Accademia Internazionale Cucina Mediterranea di Spilinga. I partecipanti potranno apprendere dai migliori chef e nutrizionisti, scoprendo come combinare innovazione e tradizione in cucina. Inoltre, il 14 novembre si svolgeranno gli Oscar Mediterranea Food, un momento di celebrazione delle eccellenze del territorio, con premi per i migliori produttori e ristoratori.

Un percorso tra i borghi della Calabria

Non solo Nicotera, ma anche i borghi limitrofi come Spilinga, Pizzo, Ricadi e Tropea saranno coinvolti in questo evento. I visitatori potranno esplorare le tradizioni culinarie locali, ascoltando storie affascinanti e gustando piatti tipici. La manifestazione è finanziata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a testimonianza dell’importanza di valorizzare il patrimonio agroalimentare calabrese.

Un’opportunità per scoprire la Calabria

La Mediterranea Food Week è un’occasione imperdibile per chi desidera scoprire la Calabria attraverso i suoi sapori e le sue tradizioni. Con un programma ricco di eventi e attività, questa manifestazione non solo celebra la cucina locale, ma offre anche un’importante opportunità di apprendimento e crescita personale. Non perdere l’occasione di partecipare a questo straordinario evento e di immergerti nella cultura gastronomica calabrese.