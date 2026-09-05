Scopri le proprietà e le ricette creative con il sedano

Il sedano è un ortaggio spesso sottovalutato, ma in realtà è un vero e proprio alleato per la salute e un ingrediente versatile in cucina. Composto per oltre il 90% da acqua, è ipoalergico e ipoallergenico ideale per chi cerca un’alimentazione equilibrata senza rinunciare al gusto.

Oltre ad essere poco calorico il sedano è ricco di fibrevitamine come la K e la C, e sali minerali come potassio e folati. Grazie al suo contenuto naturale di sodio può insaporire le preparazioni riducendo l’uso di sale aggiunto. Inoltre, i suoi antiossidanti e polifenoli aiutano a contrastare lo stress ossidativo favorendo il benessere generale.

Pesto di sedano: un’alternativa fresca e aromatica

Le foglie di sedano, spesso scartate, sono invece profumate e ricche di sapore. Possono essere utilizzate per preparare un pesto alternativo frullandole con mandorle o pistacchiParmigianoolio extravergine di oliva e un pizzico di scorza di limone. Il risultato è una salsa fresca e aromatica, perfetta per condire la pasta, accompagnare verdure grigliate o spalmare su crostini integrali.

Per preparare il pesto di sedano, lava accuratamente le foglie e le parti più tenere del sedano e asciugale bene. Metti nel mixer 80 g di sedano, 30 g di mandorle, 30 g di Parmigiano Reggiano grattugiato, 1 piccolo spicchio d’aglio (facoltativo), 50 ml circa di olio extravergine di oliva e il succo di ½ limone. Frulla aggiungendo poco alla volta l’olio, fino a ottenere una crema dalla consistenza morbida ma non troppo liquida. Se necessario, aggiungi uno o due cucchiai di acqua per raggiungere la consistenza desiderata.

Sedano arrosto con miele e spezie: un contorno originale

Chi pensa che il sedano sia buono solo crudo probabilmente non lo ha mai assaggiato al forno. Tagliato in bastoncini, condito con olio, paprika affumicatapepetimo e un leggero filo di miele, il sedano cambia completamente consistenza. Dopo circa 30-40 minuti di cottura, diventa morbido all’interno e leggermente caramellato all’esterno, perfetto come contorno per piatti di pesce, formaggi o burger vegetali.

Per preparare il sedano arrosto, lava il sedano, elimina le parti più dure e i filamenti più evidenti, quindi taglialo a bastoncini abbastanza regolari. Disponi il sedano su una teglia rivestita con carta forno e condiscilo con un poco di olio extravergine di oliva, la paprika affumicata, il timo, una macinata di pepe e un pizzico di sale. Mescola bene per distribuire il condimento in modo uniforme. Cuoci in forno preriscaldato a 200°C per circa 30-40 minuti, girando i bastoncini a metà cottura. Negli ultimi 5 minuti di cottura, aggiungi un leggerissimo filo di miele per ottenere una delicata caramellizzazione senza rendere il piatto troppo dolce.

Vellutata di sedano, mela verde e yogurt: una cena leggera e saporita

Per una cena leggera ma ricca di sapore, il sedano può trasformarsi nel protagonista di una crema delicata. Basta cuocerlo insieme a una patata e una mela verde, frullare il tutto con brodo vegetale e completare con un cucchiaio di yogurt greco, erba cipollina e qualche noce tritata. Il contrasto tra la dolcezza della mela e la nota fresca del sedano rende questa vellutata sorprendente.

Per preparare la vellutata di sedano, lava il sedano, elimina le parti più dure e tagliatelo a pezzetti. Pela la patata e tagliatela a cubetti. Sbuccia la mela, elimina il torsolo e tagliala a pezzi. Metti il sedano, la patata e la mela in una pentola e copri con il brodo vegetale. Porta a ebollizione e lascia cuocere per circa 25-30 minuti, fino a quando le verdure saranno morbide. Frulla tutto con un frullatore a immersione fino a ottenere una crema liscia e vellutata. Se necessario, aggiungi altro brodo per raggiungere la consistenza desiderata. Completa con una macinata di pepe. Versa la vellutata nei piatti e aggiungi al centro un cucchiaio di yogurt greco. Completa con erba cipollina tritata e qualche noce grossolanamente tritata.

Centrifugato verde con cetriolo, sedano e kiwi: una bevanda rinfrescante

Il sedano è uno degli ingredienti più apprezzati nelle bevande fresche grazie al suo elevato contenuto di acqua. Un estratto preparato con sedano, cetriolo, kiwi, limone e qualche foglia di menta è perfetto per una pausa rinfrescante. Non sostituisce un pasto, ma rappresenta un modo gustoso per aumentare il consumo di frutta e verdura durante la giornata.

Per preparare il centrifugato verde, lava accuratamente il cetriolo e il sedano. Sbuccia i kiwi e taglia tutta la frutta e la verdura in pezzi adatti alla centrifuga. Inserisci nella centrifuga il cetriolo, il sedano, i kiwi e, se ti piace, un piccolo pezzetto di zenzero fresco. Versa il centrifugato nei bicchieri e completa con il succo di limone e qualche foglia di menta. Servilo subito, ben fresco.

Torta salata con sedano, ricotta e noci: un piatto unico saporito

Il sedano può diventare anche il protagonista di una torta salata. Dopo averlo stufato in padella con un filo d’olio, si unisce a ricotta, Parmigiano, noci tritate e un pizzico di noce moscata. Il composto viene versato in una base di pasta brisée e cotto in forno fino a doratura. Il risultato è un piatto unico saporito e diverso dal solito, ideale anche da preparare in anticipo per un pranzo fuori casa.

Per preparare la torta salata con sedano, lava il sedano, elimina le parti più dure e tagliatelo a pezzetti. Fallo cuocere in padella con qualche cucchiaio di acqua, a fuoco medio e con il coperchio, fino a quando sarà morbido. Se necessario, aggiungi poca acqua durante la cottura. Una volta cotto, lascialo intiepidire e, se ha rilasciato molta acqua, scolalo bene. In una ciotola lavora la ricotta con l’uovo, il Parmigiano, l’olio extravergine di oliva, una grattugiata di noce moscata e una macinata di pepe. Aggiungi il sedano ormai tiepido e le noci tritate grossolanamente, quindi mescola fino a ottenere un composto omogeneo. Srotola la pasta brisée e sistemala in una tortiera mantenendo la sua carta forno. Bucherella leggermente il fondo con una forchetta e versa il ripieno, distribuendolo in modo uniforme. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 35-40 minuti, fino a quando la superficie sarà ben dorata. Lascia intiepidire prima di servire. È ottima anche fredda e si presta molto bene a essere preparata in anticipo.

Per chi preferisce evitare la pasta brisée già pronta, è possibile preparare una base molto semplice con farina tipo 1, acqua e olio extravergine di oliva. Versa la farina in una ciotola e aggiungi l’acqua, l’olio extravergine di oliva, il sale e una macinata di pepe. Impasta fino a ottenere un composto omogeneo ed elastico. Forma una palla, avvolgila nella pellicola trasparente e lasciala riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Trascorso il tempo di riposo, stendi l’impasto con un matterello fino a ottenere uno spessore sottile e utilizzalo per rivestire la tortiera. Bucherella il fondo con una forchetta, aggiungi il ripieno di sedano, ricotta e noci e procedi con la cottura indicata nella ricetta.

Per ottenere il massimo sia dal punto di vista nutrizionale sia del gusto, è importante scegliere cespi con coste sode, compatte e dal colore brillante. Anche le foglie devono apparire fresche e verdi. Una volta acquistato, il sedano si conserva in frigorifero, preferibilmente avvolto in un panno leggermente umido o riposto nell’apposito cassetto delle verdure, dove mantiene croccantezza per diversi giorni. E per evitare sprechi, vale la pena utilizzare anche le foglie, perfette per insaporire minestre, frittate, pesti e brodi vegetali.

«Il sedano è uno di quegli ingredienti che spesso diamo per scontati e che invece può sorprenderci proprio quando proviamo a utilizzarlo in modo diverso dal solito», spiega la dottoressa Simona Santini, biologa nutrizionista. «Non solo nel soffritto o nelle insalate, quindi, ma anche protagonista di un pesto, di una vellutata, di un contorno al forno, di un centrifugato o di una torta salata».

«C’è anche un altro aspetto che mi piace particolarmente: del sedano possiamo utilizzare praticamente tutto, comprese le foglie, evitando così inutili sprechi in cucina. Il suo gusto naturalmente sapido, inoltre, può aiutarci a dare carattere alle preparazioni senza dover ricorrere sempre a molto sale aggiunto».

Non abbiamo bisogno di ingredienti esotici o di ricette complicate per mangiare in modo vario e gustoso. A volte basta guardare con occhi diversi quello che abbiamo già nel frigorifero e provare a dargli una nuova possibilità. «Il mio consiglio, quindi, è semplice: la prossima volta che acquistate un cespo di sedano, non pensate al solito soffritto. Provate una di queste ricette e lasciatevi sorprendere!»