Scopri perché la carenza di vitamina D è un problema serio per la salute in Spagna

Immagina di vivere in un paese baciato dal sole come la Spagna, eppure di scoprire che una buona parte della popolazione soffre di carenza di vitamina D. Com’è possibile? È come avere una Ferrari e non usarla mai, giusto? La vitamina D, che ci arriva dal sole e da alcuni alimenti, è fondamentale per il nostro benessere, eppure è spesso trascurata. Un’esperta endocrinologa, María Cortés Berdonces, ci svela i segreti di questa epidemia silenziosa che colpisce molti spagnoli.

Un paradosso solare

In Spagna, le ore di sole non mancano certo. Ma nonostante ciò, la carenza di vitamina D è una realtà allarmante. Cortés spiega che il nostro paese si trova sopra il parallelo 35ºN, il che significa che la sintesi della vitamina D è limitata durante i mesi invernali e primaverili. E non è tutto: in estate, le temperature elevate spingono molte persone a cercare l’ombra o a utilizzare creme solari, che, ironia della sorte, bloccano proprio quel prezioso raggio di sole che ci permette di produrre vitamina D.

I cibi che ci aiutano

Ma non è solo il sole a doverci preoccupare. La dieta mediterranea, ricca di alimenti sani, sembra non bastare. Solo il 10% della vitamina D di cui abbiamo bisogno proviene dagli alimenti, e, ahimè, in Spagna non ci sono molte opzioni fortificate con questo nutriente. Pensa un attimo: quanti pesci azzurri, tuorli d’uovo o funghi consumi ogni settimana? È tempo di riflettere su come possiamo migliorare la nostra alimentazione per includere più fonti di vitamina D.

Perché è così importante?

La vitamina D non è solo un accessorio per il nostro corpo; è un vero e proprio alleato della salute. Aiuta a mantenere le ossa forti assorbendo il calcio – e chi non desidera avere ossa robuste come quelle di Wolverine? Inoltre, è cruciale per il sistema immunitario, per i muscoli e per la comunicazione tra il cervello e il resto del corpo. Insomma, la vitamina D è come il direttore d’orchestra della nostra salute, e senza di essa, il corpo non suona la sua melodia migliore.

Una situazione preoccupante

La realtà è che molti spagnoli, nonostante il sole e la dieta, presentano livelli di vitamina D inferiori a quelli raccomandati. Cortés ci informa che oltre l’80% delle persone sopra i 65 anni ha valori di vitamina D inferiori a 20 ng/ml, e anche tra i più giovani la situazione non è rosea. Si tratta di un problema che non può essere ignorato, perché i sintomi possono rimanere nascosti per lungo tempo. Solo in casi estremi, come il rachitismo nei bambini o la debolezza muscolare negli adulti, iniziamo a vedere gli effetti di questa carenza.

Come migliorare i livelli di vitamina D

Se stai pensando che sia ora di correre al sole come un iguana, aspetta! Cortés suggerisce tre strategie per aumentare i livelli di vitamina D in modo sicuro e efficace. Prima di tutto, l’esposizione solare moderata è fondamentale: bastano 10-15 minuti al giorno all’aria aperta, specialmente nelle braccia, durante la primavera e l’estate. Ricorda, però, di proteggerti se il sole è troppo forte!

In secondo luogo, una dieta ricca di vitamina D è essenziale. Pesci azzurri come salmone e sardine, tuorli d’uovo, fegato e funghi possono fare la differenza. Infine, per chi è a rischio – come gli anziani o le persone con determinate condizioni di salute – la supplementazione può essere un’ottima soluzione, sempre sotto il controllo di un medico.

Un’epidemia silenziosa da sconfiggere

Non dimentichiamo che la carenza di vitamina D è un tema serio ma anche spesso sottovalutato. Informarsi e prendere provvedimenti è fondamentale per garantire una vita sana e attiva. La prossima volta che ti godi un caffè all’aperto o una passeggiata al sole, chiediti: sto facendo abbastanza per la mia vitamina D? E ricorda, un piccolo cambiamento può avere un grande impatto!