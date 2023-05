Molte persone hanno l’abitudine di far scrocchiare il collo in modo che possa rilassarle e anche far passare qualche piccolo dolore e tensione nella parte cervicale. Vediamo cosa comporta questo semplice movimento, i benefici e pericoli.

Scrocchiare il collo è pericoloso? Benefici e pericoli

E’ un’abitudine comune, magari dopo tanto tempo trascorso al pc o da seduto, di distendere le braccia verso l’alto e roteare un po’ il capo per cercare di sciogliere la muscolatura.

E’ un movimento efficace e senza dubbio consigliabile ma spesso qualcuno forza un po’ la torsione e finisce con il far scrocchiare il collo. A volte diventa addirittura una specie di abitudine antistress. Ma cosa accade quando scrocchia il collo?

Nelle nostre giunture ci sono fluidi e gas come l’azoto e l’anidride carbonica. Quando sottoponiamo ad una pressione la giuntura, se vi applichiamo una forza, il gas fuoriesce per schiacciamento dal liquido sinoviale e si sente il caratteristico suono provocato dalla rottura della bolla di gas.

La manipolazione del collo è una tecnica molto usata dai chiropratici per attenuare e curare molti disagi, dunque potenzialmente può fare bene ma solo se applicata da specialisti nel giusto modo, con le dovute cautele, l’esatta dose di forza ed efficacia.

Far scrocchiare il collo in modo casuale pare che abbia solo un sollievo psicologico più che fisico e reale, anzi potrebbe potenzialmente essere pericoloso.

I pericoli di scrocchiare il collo

La tecnica di manipolazione del collo sembra sia sicura e soprattutto abbastanza efficace se praticata da professionisti, viceversa, fatta da noi stessi non ha gli stessi risultati e può comportare anche dei rischi.

Se ruotiamo troppo bruscamente il collo possiamo arrivare a stirare anche la muscolatura e la struttura delle articolazioni. La conseguenza è un forte dolore ogni qual volta muoviamo il collo.

Inoltre, far scrocchiare il collo potrebbe addirittura causare un piccolo strappo muscolare o lesionare l’arteria vertebrale, aumentando così il rischio di ictus.

Questi episodi possono avvenire soprattutto laddove non vi sia, per vari motivi, un’elasticità adeguata o la sollecitazione sia troppo importante per il corpo. Sembra invece da sfatare definitivamente il mito di una maggiore predisposizione all’artrite quando si è soliti far scrocchiare le giunture.

Scrocchiare il collo: ci sono dei benefici?

Scrocchiare delicatamente il collo potrebbe anche non far male. Il problema è che se lo fai in modo errato, troppo frequente o troppo forte può causare più dolore.

Nei giovani, generalmente dopo lo scrocchio la colonna cervicale è più libera, quindi riesci a ruotare di più di prima. Può calare anche il dolore o il fastidio. Il professionista controlla tutta la colonna vertebrale: Collo, Dorso, Schiena lombare (bassa), Osso sacro.

Questo perché con il tempo, una rigidità del collo provoca delle alterazioni anche ad altre parti della colonna.

Quindi, se sblocco solo il collo, ritornerà come prima perché non ho sbloccato le altre vertebre. La manipolazione cervicale potrebbe essere sufficiente se:

Il dolore fosse insorto recentemente,

La persona non aveva mai avuto problemi prima.