Scrub viso al caffè: 3 ricette fai da te con limone, olio o miele

Per migliorare l’aspetto della pelle del viso è possibile sfruttare i benefici che si ottengono realizzando uno scrub fai da te a base di caffè. Scopriamo insieme le 3 migliori ricette.

Scrub viso fai da te caffè e miele

Lo scrub viso fai da te con caffè e miele consente di ottenere una pelle idratata a fondo. Si tratta di una ricetta semplice da preparare che regala un’esfoliazione leggera e allo stesso tempo efficace. Sfruttando questa preparazione almeno un paio di volte alla settimana si otterrà un ottimo beneficio.

Gli ingredienti necessari per preparare questo scrub sono:

1 cucchiaio di caffè in polvere

in polvere 1 cucchiaino di miele

1 cucchiaino di olio extravergine di oliva

Per realizzare questo scrub mescolate tutti gli ingredienti insieme per ottenere un composto omogeneo. Applicate poi sul viso umido facendo dei movimenti circolare e poi lasciate in posa per 15 minuti.

Scrub viso con caffè, limone e olio

Lo scrub viso fai da te con caffè e limone consente di ottenere una pelle luminosa. Si tratta di uno scrub in grado di purificare la pelle del viso a fondo e di rendere il viso molto luminoso. Realizzando questa ricetta riuscirete a migliorare l’aspetto della pelle grassa perchè il limone possiede un’importante azione seboregolatrice.

Gli ingredienti necessari per preparare questo scrub sono:

1 cucchiaio di caffè

1 cucchiaio di succo di limone

Per realizzare questo scrub mescolate i due ingredienti per ottenere un composto omogeneo. Applicatelo sul viso leggermente inumidito e poi sciacquate subito dopo.

Scrub fai da te con caffè, cannella e zucchero

Lo scrub viso fai da te caffè, cannella e zucchero è in grado ci migliorare l’aspetto della pelle del viso in modo efficace.

Gli ingredienti necessari per preparare questo scrub sono:

1 cucchiaio di caffè

1 cucchiaino di zucchero di canna

cannella

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva

Mescolate gli ingredienti per ottenere un composto omogeneo. Applicatelo sul viso umido e poi lasciate in posa per 10 minuti. Successivamente risciacquate con acqua tiepida.