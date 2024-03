La dieta di Chanel Totti  

Chanel Totti, 16 anni, figlia dell’ex calciatore della Roma Francesco Totti e della conduttrice tv Ilary Blasi, è seguitissima sui social dove è una delle teen influencer più seguite. Ecco la dieta della 16enne.

Chanel Totti, secondogenita dell’ex capitano della Roma Francesco Totti e della showgirl e conduttrice Ilary Blasi, ha 16 anni ed è una delle teen influencer più seguite sui social, attirando sempre l’attenzione dei media. La figlia della Blasi e Totti, sui social, continua a pubblicare foto che mostrano accessori di lusso, viaggi in giro per il mondo, l’amore per la sorellina Isabel, baci social con il suo fidanzato Cristian Babalus, 20 anni. I due sono fidanzati da circa un anno e in realtà già dall’inizio sono stati molto criticati sui social poiché Cristian era legato alla creator Martina De Vivo, mamma della figlia Kylie, che ha accusato Chanel di essere la causa della fine della relazione con il compagno a due mesi dalla nascita della piccola.

Oggi i due Chanel e Cristian si mostrano sui social più uniti e innamorati che mai. La giovane figlia di Totti e Ilary Blasi divide molto il web, tra chi la ama per la sua semplicità e anche per il carattere forte e chi la critica proprio per questo e anche per lo “sfarzo” che mette in mostra. Ma come si tiene in forma, attiva sia sui social che nella vita reale? Ecco cosa mangia di solito Chanel per essere sempre in forma smagliante.

Somigliante alla madre, in più occasioni pubbliche sono state viste insieme ed è incredibile la somiglianza tra Chanel e Ilary, nonostante la differenza di età. Chanel frequenta una scuola privata e come i suoi fratelli ha frequentato la St. Stephen’s School, International School, un istituto internazionale di Roma che si trova vicino al Circo Massimo. Come avere un fisico quasi perfetto a 16 anni?

Chanel Totti, classe 2007, si dedica rigorosamente ogni giorno all’allenamento in palestra. La piccola di casa Totti infatti ha deciso di prendersi cura di sé per mantenere un fisico tonico e risultare sempre fisicamente al top. Per fare ciò è necessario avere una routine sportiva buona, non necessariamente che includa attrezzi o pesi, cosa che Chanel Totti utilizza infatti con rarità. Il segreto per la sua forma fisica perfetta però oltre alla sua routine sportiva è dovuto alla dieta.

Chanel, seconda figlia di Totti e Blasi, segue una dieta che, abbinata ad una routine sportiva costante, le sta regalando veramente degli ottimi risultati a livello estetico. A soltanto 16 anni Chanel vanta un fisico statuario e ha deciso di condividere con i suoi follower di Instagram il suo segreto: dieta ferrea. Ovviamente anche lei come tutti/e si concede qualche sgarro, uno sfizio ogni tanto, una volta alla settimana ma comunque non rinuncia al dolce anche se la maggior parte del tempo mangia sano. In primis dice sì a frutta, verdura, proteine magre e pochi grassi.

Proprio per questo motivo, e per l'abitudine di essere molto attiva sui social network, Chanel sta attirando molti commenti negativi, soprattutto da parte di coloro che sostengono che a un'età così giovane la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi sia già rifatta in viso. In realtà lei ha sempre smentito dicendo solo di seguire una dieta e di praticare tanto sport.

E cosa mangia quindi, Chanel per un fisico al top? Segue una dieta super sana a base di verdure, frutta di stagione, carboidrati integrali perlopiù e infine pochi grassi. Inoltre Chanel si è sottoposta anche a un massaggio drenante della durata di circa 45 minuti che serve a liberare il ventre dagli accumuli di liquidi che ci fanno apparire estremamente gonfie e poco definite nonostante dieta ed esercizi. Un prima e dopo mostrato sui social in cui la pancia appare più sgonfia per cui ha ricevuto critiche. “Non è sempre facile, a volte è abbastanza complicato. Ci sono i pro e i contro”; dice Chanel sul mondo dei social.