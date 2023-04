Scutigere in casa: come allontanarle naturalmente

Le scutigere si nutrono di altri insetti e non sono pericolose per l’uomo, anche se potrebbero mordere nel caso si sentissero minacciate da noi. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come allontanare questi insetti dalle nostre case per sempre.

Scutigere in casa

Non tutti i mali vengono per nuocere! Verrebbe da dire così alla vista delle scutigere in casa, dato che questi parassiti sono degli insettivori, ovvero, per sopravvivere, si nutrono di altri insetti. La loro presenza in casa, in fin dei conti, non può che essere un bene per noi, dato che saranno loro a preoccuparsi di tenercela libera e pulita da altri insetti. Oltretutto, questi insetti amano stare lontano dagli umani e, infatti, sono innocui per la nostra salute.

Le scutigere in casa sono un problema comune a moltissime persone e per quanto possano essere una soluzione alla presenza di altri insetti in casa, nessuno ama davvero condividere i propri spazi con gli insetti. Scopriamo insieme, dunque, nei paragrafi che seguono, come allontanare le scutigere definitivamente dalle nostre case.

Scutigere in casa: consigli

Sebbene le scutigere siano innocue per la salute dell’uomo, è bene precisare che, nel caso si sentissero minacciate da noi, potrebbero morderci. Ed è anche un bene sapere che questi insetti producono autonomamente un veleno che può avere pochissimi effetti su di noi, ma è dannoso per le loro prede, ovvero, altri insetti.

Nessuno di noi ama condividere i proprio spazi con gli insetti ed ecco perché, per una casa davvero pulita e sicura, dovremmo studiare delle soluzioni che possano aiutarci davvero e definitivamente.

Poiché le scutigere si nutrono di altri insetti, la soluzione migliore per impedire che queste ci invadano casa è quella di impedire ad altri insetti l’accesso. Poiché gli insetti sono generalmente così piccoli da poter attraversare gli spazi minuscoli, allora, sarebbe buona norma sigillare anche la più piccola delle crepe o delle fessure presenti su pareti, porte e finestre.

Scutigere in casa: miglior rimedio

Nonostante l’impegno, può capitare che qualcosa sfugga alla nostra attenzione, gli insetti inizino ad invaderci e, con loro, ovviamente, anche le scutigere alla perenne ricerca di cibo. Avere una casa sempre pulita è importante, ma a volte è necessario fare affidamento anche su supporti extra, che però siano sicuri per la nostra salute e la salute dei nostri amici a quattro zampe.

