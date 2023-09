Sophia Loren, pseudonimo di Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, è una delle dive italiane più note al mondo. La Loren, 88 anni, nata a Roma ma cresciuta a Pozzuoli, vicino Napoli, ha svelato la sua skincare routine.

I segreti di bellezza di Sophia Loren: perché dovresti seguire anche tu la sua skincare routine

La diva italiana Sophia Loren, 88 anni, prima di sfondare nel mondo del cinema ha intrapreso tutte le strade classiche di chi tenta la scalata al successo. Inizia dai concorsi di bellezza, recita nei fotoromanzi e in piccole parti cinematografiche, poi sfonda nel cinema. Arriva a metà anni ’50 ad Hollywood al fianco di star come Cary Grant, Marlon Brando, William Holden e Clark Gable. Raggiunge presto la fama mondiale anche grazie alla sua prorompente bellezza.

Ancora oggi non lascia il suo status di diva, bellissima e affascinante anche se lontana ormai da tanto tempo dalle scene del cinema e della tv. Sophia Loren ha però rivelato i suoi segreti di bellezza per restare così in forma, con una pelle perfetta.

La Loren è stata una delle prime dive a sostenere l’olio d’oliva vergine biologico, a freddo, pressato a fondo per il consumo e la cura della pelle. La diva usa l’olio d’oliva dalla crema idratante per il corpo e dalla crema da notte all’olio da bagno. L’olio d’oliva è noto per le sue proprietà antiossidanti e il contenuto di vitamina E.

Sophia Loren ha spesso affermato che la vera bellezza è un’energia che parte dall’interno, e non esiste cosmetico come lo splendore della felicità. Tuttavia, Sophia non era contraria a migliorare la sua luminosità con un’abbronzatura moderata, sempre con protezione.

La Loren giurò che l’abbronzatura avrebbe esaltato i lineamenti se avesse mantenuto la pelle sana. Diminuisce anche la quantità di trucco che devi indossare poiché nasconde piccoli difetti.

Un’abbronzatura leggera dona un aspetto più naturale e la vitamina D derivante da una leggera esposizione al sole può apportare benefici significativi alla salute e rafforzare il tuo sistema immunitario. Naturalmente l’esposizione al sole va sempre accompagnata da un’adeguata protezione solare.

Sophia Loren e la skincare routine: i segreti di bellezza

La diva italiana Sophia Loren è sempre stata il tipo di persona che si rivolgeva a soluzioni naturali per la cura della sua pelle invece che a costosi prodotti di skincare. Invece di spendere una fortuna in una ricca crema per gli occhi, Sophia ha ideato la sua miscela per le occhiaie. Come ingrediente principale, utilizzava foglie di menta tritate. Creava una pasta che applicava sotto gli occhi.

La maschera secondo la Loren creerebbe un effetto rinfrescante sulla zona e la lenirebbe. All’età di 88 anni Sophia conserva ancora la sua bellezza mozzafiato, la sua bellissima pelle e la sua presenza carismatica. “Sono felice! Vivo una vita meravigliosa. Vivo per la mia famiglia. Ho i nipoti più belli che abbia mai visto in vita mia”.