Nathalie Dompé, co-ceo di Dompé farmaceutici, e Vice President Business Development Dompé US del gruppo Dompé, segue una beauty routine mirata. Ecco svelata la skincare routine.

“Mi piace prendermi cura di me”, Nathalie Dompè svela la skincare routine

Nathalie Dompé è Co-Ceo di Dompé farmaceutici e Vice President Business Development Dompé US del gruppo Dompé. Inoltre, l’abile manager è responsabile della supervisione dell’azienda e dello sviluppo del mercato e dell’approvazione strategica di tutti i nuovi farmaci lanciati da Dompé negli Stati Uniti. Ma come si tiene così in forma la 33enne miliardaria?

La 33enne ha appena sposato Chamath Palihapitiya, 46 anni, imprenditore miliardario srilankese cresciuto in Canada, fondatore di Social Capital ed ex socio del primissimo Facebook con Mark Zuckerberg. I due hanno già due figli, Sergio, 4 anni, e Talità, 2.

Secondo quanto riportato, lo staff del ricevimento e gli invitati (tra cui Elon Musk) hanno dovuto firmare una clausola nella quale si vietava di divulgare foto e video del matrimonio, pena una salatissima multa da 25 mila euro. A presentare Dompé e Palihapitiya pare sia stata la comune amica Chelsea Clinton.

L’imprenditrice Nathalie in passato era modella, oggi una degli eredi di Franco Dompé, fondatore dell’azienda italiana Dompé farmaceutici nel 1940 a Milano e che oggi produce e distribuisce, tra gli altri, farmaci come l’Oki, la Xamamina e lo sciroppo FLUifort.

Oggi Nathalie, madre di due figli nati dalla lunga relazione con Chamath Palihapitiya, è Co-CEO dell’azienda insieme al padre Sergio Dompé e direttore operativo.

Dopo l’annuncio delle nozze pubblicato sugli albi del Comune, finalmente il grande giorno. La scelta è ricaduta sulla località ligure poiché luogo molto caro alla sposa. Nel 2010 infatti il padre, Sergio, ha acquistato una villa in via Odero. Infatti, il “Si, lo voglio” si è svolto proprio qui.

La location esclusiva del matrimonio tra miliardari è Portofino: il Castello Brown. La sposa ha così fatto il suo ingresso in un elegante abito bianco, raggiungendo poi la cornice da favola con il famoso ascensore dei vip, dal molo Umberto I.

Uno scenario unico, ma lontano da quell’idea di lusso che in molti si aspettavano, composto da eleganti giardini. Per quanto riguarda la scelta del catering, firmato da O Vittorio Vernissage (un locale centenario di Recco, che da diversi anni si occupa del catering di Castello Brown), invece, gli sposi hanno optato per un banchetto con le migliori prelibatezze della Liguria.

Nathalie Dompé e la skincare routine: segreti di bellezza

L’ereditiera farmaceutica Nathalie Dompé, meravigliosa 33enne, ha confessato i suoi segreti di bellezza che fanno parte della skincare routine per una pelle radiosa.

La Dompé è una delle più giovani a ricevere il riconoscimento consegnato nel quadro del congresso Global Institute 2022, il Visionary Award dal Women corporate directors.

Non potrebbe non prestare la massima attenzione alla sua pelle, anche per eventi così importanti. A quanto si vocifera, infatti, prima di un grande vento Nathalie cura ancor di più la pelle a partire dai prodotti di alta qualità e costosi: nutrienti e antiage.

La maggior parte dei suoi prodotti di bellezza, inoltre sono fatti di vitamina C che come si sa, è uno dei migliori alleati per riparare, proteggere e migliorare l’aspetto della pelle. E da come appare, sempre radiosa e con un perfetto stile, Nathalie Dompé ne sfrutta tutti i benefici.