Sella Farmaceutici e Team Polti VisitMalta: Insieme per Promuovere la Salute nello Sport

Nell’ambito sportivo, il legame tra salute e performance è sempre più evidente. Sella Farmaceutici, un’azienda con oltre un secolo di storia, ha deciso di entrare nel mondo del ciclismo, diventando health partner del Team Polti VisitMalta per la stagione 2026. Questa alleanza non si limita a una questione di visibilità, ma rappresenta un reale impegno a supporto degli atleti e a promuovere una cultura della salute.

Una partnership strategica

La collaborazione tra Sella Farmaceutici e Team Polti VisitMalta si distingue per la sua profondità. Non si tratta semplicemente di un logo sulle maglie dei ciclisti; è un approccio integrato che abbraccia la prevenzione, il benessere e il corretto utilizzo dei prodotti per la salute. Ivan Basso, team principal della formazione, ha evidenziato come questa sinergia offra l’opportunità di diffondere messaggi significativi riguardo alla salute, unendo l’esperienza di Sella Farmaceutici con la passione per il ciclismo.

Impegno per il benessere degli atleti

Questa iniziativa si colloca in un contesto più ampio, in cui la cura dell’atleta è diventata centrale. Gli sportivi odierni non sono più solo atleti, ma professionisti che richiedono un supporto multidisciplinare. La preparazione fisica, la nutrizione, la prevenzione e il supporto terapeutico si integrano per migliorare le performance. Sella Farmaceutici, attiva dal 1920, si propone come partner strategico, condividendo valori fondamentali come ricerca, innovazione e attenzione alla persona.

Ambasciatori della salute

I corridori del Team Polti VisitMalta, utilizzando quotidianamente i prodotti di Sella Farmaceutici, si qualificano come veri e propri ambasciatori della salute. Questa iniziativa non solo garantirà visibilità al marchio, ma contribuirà a rafforzare l’idea che farmaci, dispositivi medici e integratori rappresentano strumenti fondamentali per il recupero e la prevenzione. Il messaggio che si desidera trasmettere è inequivocabile: la salute deve essere considerata un valore da coltivare, sia nel contesto sportivo che nella vita quotidiana.

La farmacia come punto di riferimento

La farmacia territoriale assume un ruolo fondamentale, fungendo da presidio sanitario e come luogo di educazione alla salute. Sella Farmaceutici propone un ampio portfolio di prodotti, che include medicinali, dispositivi medici e integratori, studiati per rispondere alle esigenze di tutta la famiglia. La presenza di marchi noti e apprezzati, come Biolactine e Bioton, dimostra l’impegno per la qualità e l’efficacia.

La salute come gara di squadra

La partnership tra Sella Farmaceutici e il Team Polti VisitMalta rappresenta un messaggio chiaro: la salute è una gara di squadra. Solo unendo le forze di farmaci, professionisti sanitari e corrette abitudini di vita, è possibile raggiungere risultati significativi. Questa iniziativa dimostra come lo sport possa fungere da veicolo per promuovere il benessere e la salute per tutti.