Il nuovo farmaco che impazza tra le celebrità è la semaglutide. Un medicinale utilizzato come antidiabetico ma che dagli Stati Uniti è stato proposto come rimedio per perdere peso. Ecco di cosa si tratta.

Semaglutide: l’antidiabetico che fa dimagrire senza dieta

La semaglutide è un farmaco agonista del recettore del GLP-1 utilizzato come antidiabetico e studiato per la terapia dell’obesità.

Da mesi spopola su Instagram e TikTok questo nuovo farmaco per dimagrire con cui star e persone comuni perdono decine di chili in pochi mesi.

Si tratta di antidiabetici, appunto, medicinali sviluppati per combattere l’iperglicemia che hanno rivelato, inaspettatamente, l’effetto di perdere peso senza sforzo e in poco tempo.

Ma si tratta sempre di un farmaco e quindi bisogna assumerlo con intelligenza, e sotto prescrizione medica anche perché presenta una lunga lista di effetti collaterali. Sembra infatti avere anche un lato oscuro: tra chi li ha provati c’è chi sostiene che l’effetto sia, né più né meno, quello di provocare nausea e una sensazione di disgusto per il cibo.

La semaglutide è un analogo dell’ormone Glp-1, una sostanza prodotta normalmente dal nostro organismo che ha diversi effetti, tra cui i principali sono promuovere la produzione di insulina dopo i pasti, e inibire quella del glutadione, un suo antagonista.

In un paziente diabetico sono quindi molto efficaci per contrastare l’iperglicemia causata dalla resistenza all’azione dell’insulina, perché ne aumentano la disponibilità all’interno dell’organismo.

Ha anche altri effetti, altrettanto benefici in una persona che soffre di diabete di tipo 2. Sono infatti in grado di rallentare lo svuotamento gastrico, aumentando così il senso di sazietà quando si mangia.

E riducono l’appetito, agendo direttamente sul sistema nervoso centrale. Per persone che hanno sviluppato il diabete, solitamente in avanti con gli anni e con un eccessivo peso corporeo, si tratta di un benefit aggiuntivo, visto che la perdita di peso è una delle prime armi con cui si può rallentare la progressione della malattia, e scongiurare la necessità di ricorrere alle iniezioni di insulina.

Il trend è impazzato dalle celebrità come le sorelle Kardashian ed Elon Musk, che a quanto pare hanno utilizzato le iniezioni di semaglutide per rimettersi rapidamente in forma, trasformando così il farmaco in un’autentica moda.

Effetti collaterali

Gli specialisti avvertono da mesi che si tratta di molecole, quelle della semaglutide, mai testate su persone sane e normopeso e che è impossibile quindi sapere quali rischi si corrono usandoli alla leggera. Quindi, prima di provare questa tendenza che promette di dimagrire è bene sempre consultare il proprio medico.