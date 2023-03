Hai il naso chiuso e non riesci a respirare liberamente? Ecco alcuni rimedi naturali, senza ricorrere necessariamente ai farmaci. Scopriamo alcuni consigli utili contro la congestione nasale.

Come stappare il naso in modo naturale: rimedi e consigli

Se hai il naso chiuso e non riesci a respirare, soprattutto durante la notte, ecco alcuni rimedi naturali da seguire.

Suffumigi al bicarbonato di sodio o all’eucalipto e fare impacchi con panni caldo-umidi sul naso.

Lavaggi nasali, con soluzione fisiologica o soluzione ipertonica per favorire la pulizia delle cavità nasali; la soluzione ipertonica è preferibile perché riduce il gonfiore della mucosa nasale.

Bere bevande calde come brodi e tisane per una corretta idratazione.

Applicazione di olio d’oliva tiepido all’interno della narice, utile per la secchezza delle mucose.

Fare docce calde, il cui vapore dà sollievo e libera il naso chiuso.

Soffiare spesso il naso, utilizzando preferibilmente fazzoletti di carta usa-getta.

Evitare sbalzi termici.

Congestione nasale: consigli per la notte

Durante il sonno, invece, oltre ai rimedi spiegati in precedenza, è preferibile adottare i seguenti accorgimenti:

Umidificare l’aria della stanza, soprattutto nella stagione invernale quando il riscaldamento tende a seccarla eccessivamente, con vaporizzatori o umidificatori, reperibili in farmacia. Questo permette di mantenere la giusta umidità, contribuendo a tenere naso, bocca e gola ben idratati, durante il sonno.

Dormire con la testata del letto sollevata di circa 15-20 cm con l’utilizzo di cuscini, ciò può aiutare il drenaggio dei liquidi dai seni paranasali e a limitare i gonfiori nel naso.

Aerare la camera la mattina seguente, cercando di evitare sbalzi di temperatura, per eliminare così le tossine formatesi durante la notte.

Cosa mangiare contro il raffreddore

Alimenti potenzialmente utili in caso di naso chiuso:

Gli alimenti liquidi caldi sono particolarmente indicati per facilitare lo scioglimento del muco, liberando quindi il naso: brodo, latte caldo, tè, tisane, infusi ecc.

Assumere tanta frutta e verdura ricca di vitamina C, utile per rafforzare le difese immunitarie e garantire l’ottimale efficienza dell’organismo.

Mentre, non c’è alcuna evidenza scientifica che relazioni il cibo con il peggioramento dei sintomi associati al naso chiuso, quindi non esistono alimenti sconsigliati in caso di raffreddore.