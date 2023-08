Ogni settimana, almeno una volta, ritorna per le donne il cruccio di fare lo shampoo soprattutto per chi ha una lunga chioma. In estate, più che mai, diventa difficile e stancante lavare e asciugare i capelli: ecco perché tante si chiedono come fare lo shampoo secco, fai da te. Vediamo gli ingredienti.

Shampoo secco fai da te: gli ingredienti

La quarantena dovuta al Covid-19 ha alimentato le ricette fai da te, in ogni campo. In quello della bellezza molte donne vogliono sapere come si fa a realizzare lo shampoo secco a casa. Come le ricette homemade, poi, siamo tornate a cercare anche la ricetta dello shampoo secco fai da te. E’ semplice: basta mixare pochi ingredienti e il gioco è fatto, come ci mostrano anche i social.

Il mix perfetto per lo shampoo secco fai da te è semplice, bastano tre ingredienti molto comuni in ogni dispensa, ovvero farina di riso, farina di mais e bicarbonato di sodio, che serviranno ad assorbire il sebo in eccesso dalle radici dei capelli.

Tre ingredienti si mescolano in una ciotola e per finire si aggiungono quattro gocce di tea tree oil, che non dovrebbe mai mancare nel beauty case e che darà un’azione rinfrescante al vostro shampoo secco.

Come usare lo shampoo secco fai da te? Per ovviare alla mancanza della bomboletta spray con cui vaporizzarlo sui capelli, potete usare un pennello da trucco ben pulito. Come se fosse una cipria, prelevate poco shampoo secco e tamponatelo delicatamente vicino alle radici per evitare di depositarne troppo. Lasciate agire per qualche minuto, quindi spazzolate per rimuovere ogni residuo, e sarete pronte.

Questo, ovviamente, non sostituisce lo shampoo ma è un piccolo, grande aiuto nelle situazioni di emergenza: quando non abbiamo tempo di lavare e fare la piega ai capelli, ma abbiamo l’esigenza di avere in capelli puliti nel giro di pochi minuti.

Shampoo secco: come realizzare fai da te

Esistono in rete molte ricette per realizzare uno shampoo secco fai da te, come quella appena descritta prima. Non sostituisce il vero shampoo però è un’ottima soluzione per nascondere ad esempio i capelli sporchi.

Un’altra soluzione fai da te, direttamente a casa nostra, per creare la miscela perfetta che sostituisca al momento lo shampoo, presenta questi ingredienti: bicarbonato di sodio, 2 cucchiaini amido di mais, 1 cucchiaino di cacao amaro, facoltativo: qualche goccia di olio essenziale.

Il bicarbonato assorbe il sebo (infatti è utile da aggiungere anche allo shampoo normale); L’amido di mais asciuga e ammorbidisce i capelli. Si può sostituire anche con amido di riso (o altri tipi di amido). Il cacao serve a dare una colorazione allo shampoo secco, altrimenti è troppo bianco.

Il cacao è quindi necessario per chi ha i capelli scuri, ma è consigliato (magari in dose minore) anche per chi ha i capelli chiari. Meglio usarlo sempre amaro (è meno grasso) e gli olii essenziali come quello di lavanda oppure quello di limone (lucidante e sebo-equilibrante) e quello di ylang ylang per il suo profumo.

In una ciotola mescolare gli ingredienti. Si possono utilizzare:

Un contenitore con un tappo forato (es. vecchio barattolo di talco) oppure uno spargipepe o portaspezie (vuoto) oppure un contenitore con tappo (da utilizzare poi con un pennello applicatore del fard e mescolare il tutto; infine applicarlo sulla chioma.