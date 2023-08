Elena Santarelli svela la sua beauty routine per una cura del viso super

Elena Santarelli è una conduttrice tv, attrice, showgirl ed ex modella originaria di Latina: un punto di riferimento per tante mamme che come lei soffrono per la malattia di un figlio. La showgirl ha svelato la sua beauty routine.

La showgirl, ex modella e volto social Elena Santarelli, ha 41 anni ma a giudicare dal suo fisico e pelle del viso ne dimostra almeno dieci in meno. Nel piccolo schermo si è fatta conoscere grazie al ruolo di valletta nel programma L’eredità; nel 2021 conduce il programma televisivo Le Iene.

Nel 2006 Elena Santarelli conosce l’ex giocatore Bernardo Corradi e nel 2014 si sposano. La coppia ha due figli: Giacomo, nato nel 2009 e Greta Lucia, nata nel 2016. Nel 2017, però, accadde il vero dramma della vita di Elena.

Il suo primogenito si è ammalato di cancro e la coppia ha trascorso degli anni di vera agonia. Raccogliendo tutte le forze e la speranza necessaria per andare avanti, il piccolo Giacomo è ufficialmente guarito nel 2019.

Elena è dunque tornata finalmente a dedicarsi a sé stessa e alla sua carriera, dopo gli anni più bui. In particolare, in molti sui social hanno manifestato grande curiosità nei confronti della sua skincare e cura del viso per un effetto super come il suo.

La Santarelli ha presentato i prodotti che attualmente sta utilizzando per la cura del suo volto in alcune stories. A tenuto a precisare che ha deciso di farlo non per sponsorizzare i brand in questione, ma perché si trova così bene con questa beauty routine che ha deciso di condividerla col suo seguito.

Ha iniziato col presentare il suo siero per il viso firmato Mac Cosmetic, con cui prepara il volto prima di truccarsi: la pelle, a suo avviso, diventa una tavola, motivo per cui riesce ad accogliere il make up senza creare ricorrenti imprecisioni.

Nello specifico, per lavare il viso si affida ai miracolo del foreo, un piccolo dispositivo circolare che consente di esfoliare la pelle in modo super leggero, pulendola e depurandola fino al suo strato più profondo.

E’ uno strumento alternativo al classico peeling, ideale per chi ha la pelle molto delicata: spesso capita, infatti, che uno scrub particolarmente “aggressivo” possa provocare rossori o, addirittura, lesioni a chi lo pratica con inesperienza o non sa scegliere i prodotti adeguati al proprio viso.

Quando Elena stressa particolarmente la pelle con trucchi molto impegnativi, la tratta anche con delle maschere ad hoc. Terminata questa fase, passa l’olio per la notte: attualmente, si è affidata ad un prodotto di Luce, brand dell’amica e collega Alessia Marcuzzi.

Al termine della skincare poi, la conduttrice ed ex modella asciuga il suo viso con l’LMNT di Almacare, un dispositivo ad infrarossi e micro pulsazioni che, stimolando la circolazione e favorisce naturalmente l’illuminazione del volto e l’appianamento dei segni dell’età.

Elena Santarelli classe 1981, ha una pelle e un fisico perfetto che testimonia il suo passato da modella e fa comprendere il suo grande successo in tv e anche sui social dove è super seguita. Tra i suoi segreti di bellezza, c’è un prodotto particolare: una spazzola sonica adatta per una coccola rilassante sotto la doccia.

Il materiale di cui è composta rende più assorbibile le lozioni. Aiuta a stimolare la circolazione, allenta i punti di tensione o dolore. Aiuta a drenare i liquidi, le sue otto frequenze eliminano le cellule morte e donano alla pelle un aspetto fresco, levigato e rivitalizzato. E tutto il resto della skincare fa la sua parte.