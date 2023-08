Dieta del rientro: come tornare in forma dopo le vacanze

La dieta del rientro favorisce la perdita di peso e il recupero del peso forma al rientro delle vacanze, in modo semplice e naturale, senza stravolgere lo stato di salute complessivo in cui una persona versa. Vediamo insieme i dettagli.

Dieta del rientro

Durante le vacanze estive, mettere su un po’ di peso è del tutto fisiologico perché, merito anche del relax, la spensieratezza e la compagnia di amici e familiari, si intende a pensare meno a cosa si mangia, si mangia spesso fuori casa, si preferisce il cibo pronto e, in generale, ci si allena di meno o non ci si allena affatto.

Questo non seguire le regole non dovrebbe far sentire in colpa nessuno. L’estate è una delle stagioni più belle proprio per le cose che ha da offrire e alla dieta si può pensare anche dopo, al rientro, magari, seguendo la dieta del rientro, un regime alimentare flessibile, che si preoccupa di instillare, nelle persone che la seguono, una nuova consapevolezza alimentare, nei confronti non solo di ciò che si mangia, ma anche di come si mangia.

Dieta del rientro: consigli

Mangiare cibo pronto, mangiare spesso fuori casa, mangiare fuori orario, saltare l’allenamento fisico sono consuetudini estive che, a fine stagione, possono incidere sul proprio aspetto fisico e sulla propria salute. Oltretutto, come si diceva anche nella premessa, non conta solo ciò che si mangia, ma anche come si mangia, non solo in termini di preferenza, ma anche di modalità di cottura.

La dieta del rientro si propone come obiettivo la perdita di peso e il recupero del peso forma attraverso una serie di regole che non vogliono essere un’imposizione, quanto più che altro una nuova consapevolezza. Di certo, da questo punto di vista, al rientro dalle vacanze, si dovrebbe tornare al fatto in casa. E’ preferibile evitare di mangiare fuori, di consumare cibi pronti e di saltare i pasti. Fissate una routine e attenetevi a quella.

Il modo migliore di recuperare il peso forma, per la dieta del rientro, è quello di annotare ciò che si consuma su una sorta di diario alimentare. In questo modo, potrete capire cosa manca nella vostra alimentazione e bilanciare. Non va bene consumare troppi carboidrati o troppe proteine e non va bene non consumare affatto le verdure. Il nostro consiglio è quello di preferire i carboidrati complessi a quelli semplici, consumare la verdura almeno cinque volte al giorno e preferibilmente prima di un piatto di pasta, consumare un numero moderato di proteine, ortaggi, cereali in abbondanza, poca carne rossa, un numero maggiore di grassi sani e dosi moderate di pollame e pesce.

Riprendete l’attività fisica. Questo può essere un po’ più difficile, ma non impossibile. Non iniziate da subito un’attività intensa e regolare, ma approcciatevi gradualmente, come se non vi foste mai allenati in tutta la vostra vita.

Bevete almeno due litri di acqua al giorno e bevete, soprattutto, durante l’attività fisica.

Dieta del rientro: miglior integratore alimentare

A volte, la dieta del rientro può non portare ad alcun risultato a causa del metabolismo che, per una serie di fattori diversi, potrebbe anche iniziare a rallentare. Il modo migliore, in questo caso, è quello di fare affidamento su un integratore alimentare che, da un lato, spenga la fame nervosa, a causa della quale si tende a mangiare spesso fuori orario e male, dall’altro, stimoli direttamente il metabolismo, per una perdita di peso che non sia solo rapida, ma anche effettiva.

Spirulina Ultra è il primo integratore alimentare sul quale fare affidamento perché si compone di ingredienti naturali al 100%, estratti e reperiti da ambienti e territori incontaminati, al fine di preservarne proprietà e purezza, per una perdita di peso rapida ed effettiva ed un metabolismo più attivo, che faciliti il raggiungimento dello scopo.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Quelli che seguono sono i principi attivi di Spirulina Ultra:

La Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; La Gymnema, che potenzia i benefici che la spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.