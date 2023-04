Siero con vitamina C: benefici e controindicazioni

l sieri con vitamina C hanno molteplici funzioni che si possono riunire in quella di essere principalmente ottimi cosmetici anti-età: sono una soluzione efficace per mantenere un aspetto giovane, forte e sano. Ecco tutti i benefici del siero con vitamina C.

Siero con vitamina C: benefici

Il siero con vitamina C è un prodotto specifico. Tra i vari cosmetici il siero è quello in cui solitamente c’è una più alta concentrazione di principi attivi e la sua formulazione è mirata alle differenti problematiche della pelle.

Quando acquistiamo un siero alla vitamina C principalmente lo facciamo perché è un prodotto anti-age, grazie alla sua forza anti-ossidante e quindi anti-radicali liberi e anti-macchia e illuminante per il suo potere di accelerare il turn-over cellulare eliminando le cellule morte.

Per rendere la pelle luminosa, omogenea ed elastica usiamo il siero alla Vitamina C nella nostra routine skincare, nello step tra tonico e crema idratante, avendo cura di far passare del tempo tra uno step e l’altro, almeno una quindicina di minuti o almeno finchè ogni prodotto non sia evaporato e assorbito.

La vitamina C la troviamo in commercio come attivo principale all’interno di molti sieri specifici per la cura della pelle.

Tra i benefici del siero con vitamina C:

Azione anti-age e anti-ossidante: la vitamina C è un ottimo anti-ossidante che protegge la pelle dai radicali liberi, che aggrediscono la nostra pelle maggiormente con l’esposizione ai raggi UV. Protegge e ripara dai danni ossidativi, per questo in estate un buon siero alla vitamina C non può mai mancare.

Promuovere la produzione di collagene e aumenta l’elasticità della pelle. Ha quindi una funzione stimolante del turn over cellulare per aiutare cioè a rinnovare le cellule ormai danneggiate dell’epidermide con cellule nuove.

Permette di ottenere una pelle più lucente, luminosa e omogenea: l’acido ascorbico impedisce l’eccessiva produzione di melanina, aiuta quindi a uniformare il tono e a schiarire le macchie della cute. Aiuta quindi a contrastare l’iperpigmentazione e il melasma: il photo-aging è fra le cause di invecchiamento cutaneo, la pelle macchiata dall’esposizione non protetta al sole ha un aspetto spento, inspessito e il nostro viso risulta invecchiato precocemente.

Come usare il siero con vitamina C

Il siero con vitamina C offre dei benefici ulteriori specialmente quando viene utilizzato all’inizio della giornata, semplicemente perché la loro azione in questa parte del giorno si manifesta come una barriera contro l’inquinamento, lo stress ossidativo e contro i fattori ambientali.

E’ necessario poi scegliere il siero che per consistenza è più adatto al proprio tipo di pelle, lo si applica con movimenti leggeri tamponando e massaggiando, fino ad assorbimento del prodotto. Va utilizzato ogni giorno nella skincare routine della mattina e nella skincare della sera.

Controindicazioni del siero con vitamina C?

Esistono, tuttavia, delle controindicazioni nell’utilizzo del siero con vitamina C? In realtà no. Bastano alcuni accorgimenti come: meglio evitare l’abbinamento con Retinolo e acidi esfolianti. Cercate di utilizzare questi attivi durante la skincare routine della sera e di conseguenza applicate il siero alla vitamina C la mattina.

Altri due attivi – Ossido di zinco e Copper Petide (Peptide del rame) – sono sconsigliati in combinazione con l’acido ascorbico.

Eventuali reazioni “collaterali”, associate all’utilizzo di sieri alla vitamina C, possono dipendere dalla concentrazione della molecola all’interno della soluzione o dal tipo di pelle. Chi soffre di pelle particolarmente sensibile, può avvertire fenomeni di irritazione locale/arrossamento.

Alcune reazioni allergiche o di ipersensibilità possono essere provocate dalla presenza di altre sostanze (es. profumi, oli essenziali ecc.) presenti all’interno della formula.