Silvia Toffanin: beauty routine e skincare

Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo, su Canale 5 e moglie di Pier Silvio Berlusconi, ha un aspetto invidiabile. Dal fisico snello e tonico, alla pelle luminosa. Ecco la sua beauty routine e skincare che la conduttrice, ex letterina di Passaparola, segue ogni giorno.

Beauty routine di Silvia Toffanin

Silvia Toffanin appare in tv sempre in perfetta forma. Non solo fisica. La conduttrice di Verissimo ha una pelle luminosa e senza imperfezioni. Ma analizziamo la sua pelle.

La pelle di Silvia Toffanin è abbastanza uniforme, ma tende ad essere lucida nella zona T e soggetta agli arrossamenti in corrispondenza degli zigomi: per rimediare a queste piccole imperfezioni, è sufficiente utilizzare dei prodotti oil-free per eliminare l’untuosità della pelle, e mimetizzare gli arrossamenti con un correttore di colore verde, specifico per la couperose.

La conduttrice ha un tipo di pelle mista ossia, secca in alcuni punti mentre nella zona T è grassa, tendente al lucido. Per questo, come per le pelli miste, Silvia segue i tipici step della skincare. Prodotti senza sostanze oleose, crema idratante pelli miste, detergente purificante. E, almeno una volta a settimana una maschera detox per il viso.

Silvia Toffanin, la sua vita tra sport e alimentazione

Silvia Toffanin è una vera fanatica dell’attività fisica, fin da quando era più giovane.

Equitazione, kick boxing, palestra e danza sono solo alcune delle attività a cui la bella conduttrice di Canale 5 si dedica nel tempo libero, e lo fa sempre con costanza.

Dopo due gravidanze, la regina di Verissimo è sempre tornata più in forma che mai. Come fa? La conduttrice sta molto attenta all’alimentazione. Lo ha confessato proprio lei in un’intervista. Segue una dieta equilibrata, a base di molta frutta e verdura, no a cibi grassi e super calorici.

Ma, comunque, Silvia non rinuncia ogni tanto alla gratificazione di qualche piccolo e goloso strappo alla regola.