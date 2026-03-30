Farmacia e screening: migliorare la diagnosi precoce di colon-retto e rene

Negli ultimi anni si è assistito a una crescita della consapevolezza pubblica e a un più ampio accesso a strumenti diagnostici che hanno anticipato la scoperta di molte neoplasie. Questo cambiamento ha favorito diagnosi precoci, trattamenti più efficaci e un miglioramento generale degli esiti clinici. Sul fronte delle strategie, l’integrazione di biomarcatori e di percorsi di prevenzione capillari ha reso possibile intercettare patologie in fase iniziale, riducendo mortalità e aumentando la sopravvivenza nel lungo periodo.

Le farmacie territoriali hanno assunto un ruolo sempre più centrale come punto di contatto con la popolazione: oltre alla distribuzione dei kit per lo screening, i farmacisti offrono informazione, supporto operativo e un primo filtro per eventuali sintomi sospetti. Questa funzione educativa e organizzativa ha semplificato l’accesso ai programmi preventivi e ha ridotto barriere logistiche e culturali che spesso limitano l’adesione.

Colon-retto: prevenzione attiva e potenzialità dello screening

Le neoplasie del colon-retto restano tra le più diffuse, con circa 50.000 nuovi casi annuali in Italia; spesso derivano da polipi adenomatosi, lesioni benigne che possono trasformarsi nel tempo. Per questo motivo la rimozione tempestiva dei polipi e la partecipazione regolare allo screening sono determinanti per ridurre il rischio di evoluzione maligna. Le campagne informative e la disponibilità dei test nelle farmacie hanno reso la prevenzione più capillare e hanno offerto ai cittadini un accesso più semplice a percorsi di diagnosi precoce.

Screening in farmacia: risultati e vantaggi

L’iniziativa di integrare le farmacie nei percorsi di screening ha dimostrato benefici concreti: studi territoriali mostrano un aumento della partecipazione quando il kit può essere ritirato e riconsegnato in farmacia, accompagnato dal supporto del farmacista nella compilazione e nella corretta esecuzione. Un esempio citato dalla letteratura locale evidenzia un aumento della partecipazione dal 57% al 61,6% (+4,6 punti percentuali) nel contesto di una sperimentazione di integrazione della farmacia con il programma di screening (Chiereghin et al., 2026). Inoltre, si valuta l’uso di protocolli con più campioni fecali per incrementare l’affidabilità dei risultati.

Tumore del rene: diagnosi sempre più spesso incidentale

Il paradigma diagnostico del tumore del rene è cambiato: molte lesioni non si manifestano con i classici segnali clinici, ma vengono scoperte per caso durante esami d’immagine eseguiti per altre ragioni. Oggi circa il 75% dei casi viene identificato in modo incidentale tramite ecografia, TAC o risonanza, permettendo una diagnosi in fase asintomatica e aumentando le possibilità terapeutiche. Tuttavia, resta importante non sottovalutare segni come la presenza di sangue nelle urine, che devono indurre a una valutazione medica tempestiva.

Il farmacista come sentinella e agente di prevenzione

La farmacia rappresenta spesso il primo canale di accesso al sistema sanitario, dove il farmacista può intercettare segnali di allarme e orientare il paziente verso approfondimenti specialistici. Le campagne di sensibilizzazione, come quella britannica che ha registrato un aumento delle visite per ematuria del 17% e un incremento dei rinvii urgenti del 18% (Merriel et al., 2026), dimostrano l’efficacia dell’informazione pubblica. Inoltre, il farmacista può intervenire sui fattori di rischio modificabili — controllo della pressione arteriosa, peso corporeo e cessazione del fumo — contribuendo alla prevenzione primaria: interventi farmacistici hanno mostrato una riduzione significativa della pressione sistolica di circa 8,6 mmHg nei pazienti con diabete e/o malattia renale cronica (Anderegg et al., 2018), a tutela della funzione renale.

Verso percorsi integrati e risultati migliori

Combinare l’azione dei professionisti territoriali con le innovazioni diagnostiche e terapeutiche può tradursi in un concreto miglioramento degli esiti per pazienti con tumori del colon-retto e del rene. L’impiego di biomarcatori, l’ampliamento dell’accesso agli screening e la formazione continua dei farmacisti sono leve strategiche per favorire la diagnosi precoce. Rafforzare la collaborazione tra farmacia, medicina territoriale e specialisti ospedalieri significa tracciare percorsi più semplici e rapidi per chi necessita di valutazioni e cure, con un impatto positivo sulla salute pubblica.