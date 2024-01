Padma Lakshmi, conduttrice tv, ex modella e autrice di libri, di origine indiana ma vissuta in America fin da giovane, ha rivelato i segreti della sua routine. Ecco la skincare mattutina e serale per le over 50.

La skincare mattutina e serale di Padma Lakshmi

Padma Lakshmi, conduttrice televisiva ed ex modella indiana, è stata tra le prime modelle indiane a sfilare per importanti brand di moda, dall’età di 21 anni. Della sua passione innata per la cucina e per il cibo, poi, ne ha fatto un lavoro. Dal 2006 infatti è alla conduzione di Top Chef, uno dei programmi di punta dell’America, dove vari chef si sfidano per dimostrare la loro arte culinaria. All’età di 53 anni, mamma di una figlia, Padma è sempre in forma, e dedica molto tempo e attenzione alla cura di sé a partire dalla pelle e dal viso.

Per un effetto sano, luminoso e per combattere i segni del tempo Padma segue una skincare semplice ma efficace, sia mattutina che serale. Ecco gli step principali della sua routine di bellezza quotidiana. La 53enne autrice, attivista, attrice, modella, filantropa e conduttrice televisiva, ha deciso di lasciare Top Chef di Bravo dopo 19 stagioni ma ciò ha contribuito a “fare un po’ di spazio per se stessa, sia personalmente che professionalmente”.

Prima della skincare abituale, è l’assunzione minima di 2-3 litri di acqua al giorno e il consumo regolare di yogurt Lassi che fanno diventare la pelle luminosa e sana. Anche il cibo è il protagonista della sua routine, grazie a una maschera al miele fai da te. “Ha proprietà antinfiammatorie; è un agente levigante ed esfoliante”, spiega massaggiando la maschera sulla pelle asciutta e picchiettandola delicatamente. “Ciò che mangi si vede sulla tua pelle, sui tuoi capelli, sulle tue unghie, sul bianco dei tuoi occhi”, dice Lakshmi.

Al mattino l’ex modella indiana evita i prodotti per la cura della pelle delle grandi marche, a favore dei prodotti creati dai suoi due fidati visagisti. Una è Tracie Martyn e l’altra è Christine Chin. Naturalmente, entrambe le esperte l’aiutano anche a mantenere la sua pelle, che lei descrive come grassa, anche con regolari trattamenti per il viso.

Ecco da dove parte la sua skincare mattutina: detergente gel purificante per la sua pelle mista e grassa, mixato con il detergente schiumogeno Shiseido. Secondo step: tonico idratante per il mento di Christine. Siero rassodante di Tracie Martyn insieme a un siero alla vitamina C.

Crema idratante Christine Chin che applica anche sulle sopracciglia per fissarle. E ancora protezione solare viso SPF 46, perché dice di avere problemi di iperpigmentazione. Infine il Jack Black Intense Therapy Lip Balm con SPF 25 per labbra idratate e levigate.

Padma Lakshmi e la skincare serale

Padma Lakshmi conduttrice televisiva in America ed ex modella, attivista e filantropa di origine indiana, splende più che mai all’età di 53 anni. Dopo l’addio al suo programma che l’ha vista nascere e crescere in tv, Top Chef, Padma si sta dedicando più a se stessa riservando uno spazio più ampio alla skincare. Dopo aver visto la sua routine mattutina, ecco cosa cambia la sera.

In realtà la skincare di sera di Padma non cambia anzi, in un certo senso peggiora. Confessa l’ex modella che la sera “non mi lavo la faccia. Spesso vado in palestra la mattina dopo con lo stesso mascara e eyeliner che avevo la sera prima”. A questa “cattiva” abitudine la conduttrice rimedia con dei trattamenti viso come la maschera firmata Christine Chin Soothing Hydration. Soprattutto quando si sente stanca Lakshmi la applica due volte a settimana. Si mantiene in frigo, poi si applica fredda per 20 minuti, senza poi levarla via.