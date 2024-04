Una nuova tendenza di bellezza è la skincare Neuroglow, sicuramente ne avrete sentito parlare sui social. Ma di cosa si tratta e come si applica? Ecco tutto quello che devi sapere.

Skincare Neuroglow: cos’è e come si fa

Il 2024, come anticipato negli ultimi mesi del 2023, ha visto diffondersi un nuovo tipo di skincare chiamata Neuroglow. Quest’ultima nasce dall’unione tra innovazione cosmetica, neuroscienze e approccio olistico, con l’obiettivo di unire la bellezza fisica e il benessere mentale. Ma vediamo di cosa si tratta nel dettaglio. Questo approccio mentale alla skincare nasce dal crescente livello di stress e nervosismo della vita quotidiana che vede sempre più il bisogno di rendere più appagante e rilassante la beauty routine.

I processi cerebrali coinvolti nella percezione della bellezza sono innumerevoli, ed è dimostrato che i gesti di cura su corpo e viso influiscono positivamente sulla valutazione della nostra immagine. Ecco dunque che nasce questa skincare con una doppia funzione, che consente di vivere non solo un momento di cura del viso e corpo ma anche un benessere per la mente più profondo.

Nella tendenza Neuroglow la cosmesi potrebbe lasciare definitivamente il posto alla neurocosmesi grazie a ingredienti skincare in grado di agire anche sulla psiche. Uno su tutti, lo squalene vegetale, estratto dalla Ashwagandha, una pianta adattogena originaria dell’India, già nota per stimolare le capacità cognitive.

Tra gli ingredienti beauty nella Neuroglow c’è anche l’Acido Gamma-Amminobutirrico estratto dal pomodoro. Questo, in ambito farmaceutico, viene già utilizzato come sedativo-ipnotico perché favorisce il relax. Dal punto di vista dei cosmetici utilizzati, la skincare Neuroglow non differisce da qualsiasi altro tipo di routine di cura della pelle. In commercio esistono, dunque:

Creme;

Sieri;

Maschere;

Lozioni;

Scrub;

Balsami multiuso.

Generalmente i loro benefici a livello mentale vengono indicati sulla confezione e non è raro che vengano usati termini legati alle emozioni, alla tranquillità e alla serenità, ma a fare la differenza sono naturalmente i principi attivi.

Cos’è la skincare Neuroglow: come si fa

La tendenza di bellezza nella skincare, soprannominata Neuroglow, come visto si sta diffondendo dall’inizio del 2024 e prevede essenzialmente l’unione tra bellezza estetica, benessere mentale facendo capo alla neurocosmesi e psicodermatologia.

I prodotti della skincare Neuroglow si basano su ingredienti specifici per la cura della pelle che vengono affiancati a erbe, oli e profumi le cui fragranze hanno effetti sul sistema nervoso. Tra le componenti dei cosmetici di questa tipologia di skincare troviamo:

Peptidi biomimetici;

Vitamine;

Principi attivi Ayurvedici;

Essenze.

Fondamentali sono i peptidi biomimetici che, a seconda dei casi, riescono a inibire o amplificare le funzioni dei neurotrasmettitori: ciò allevia le tensioni muscolari del viso, rendendolo più rilassato sereno.

E così anche vitamine, in particolare la Vitamina C che protegge la pelle dai danni causati dai radicali liberi, la Vitamina E con le sue proprietà idratanti e la Vitamina A, nota per le sue capacità rigenerative e antirughe.

Sì anche ai principi attivi ayurvedici, tra cui l’ashwagandha, usato per aumentare la resistenza, ridurre lo stress e migliorare l’energia vitale, la curcuma con le sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti e l’olio di Neem, famoso per le sue proprietà antibatteriche, antifungine e antinfiammatorie. Infine, le essenze.

I principi attivi più sfruttati in questo tipo di cosmetica sono senza dubbio gli oli essenziali, poiché, oltre ad avere numerose proprietà benefiche, emanano profumi che, se inalati, agiscono sul sistema nervoso. Ad esempio la menta energizzante, il bergamotto che dà coraggio, il rosmarino euforizzante e amico della circolazione, la vaniglia antiossidante e stabilizzante dell’umore.

Ma di grande successo sono anche i peptidi biomimetici che, amplificando o inibendo i neurotrasmettitori, alleviano le tensioni muscolari del viso, facendolo apparire più giovane. Infine, anche gli attivi ayurvedici hanno un forte potere calmante o stimolante, così come alcune piante come la griffonia simplicifolia, che pare aumentare il buonumore e l’autostima. Un connubio perfetto tra fisico e mente.