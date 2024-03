Antonella Clerici conduttrice tv e giornalista, classe 1963, è amatissima dal pubblico italiano. A 60 anni appare sempre in forma ogni mattina su Rai 1 alla conduzione de “E’ sempre mezzogiorno”, ecco la sua skincare routine.

La skincare routine di Antonella Clerici

Antonella Clerici è una delle conduttrici televisive italiane più amate di sempre. Ex giornalista di grande successo, classe 1963, Antonella conduce da tanto tempo programmi di cucina come “E’ sempre mezzogiorno”, sempre su Rai 1. Dopo essersi laureata in Giurisprudenza, la Clerici ha fatto il suo esordio in tv nel 1985 come annunciatrice televisiva su una rete minore. Tra i suoi programmi più famosi spiccano La prova del cuoco, il Festival di Sanremo 2005 e 2010 e Ti lascio una canzone. Oltre a lavorare nel mondo della televisione, è anche una scrittrice di libri, in particolare di cucina.

Approdata in Rai, Antonella diviene famosa come conduttrice di trasmissioni sportive come Dribbling, Domenica Sprint, La Domenica Sportiva. E’ nel 2000 che le viene affidata la conduzione de La prova del cuoco su Rai 1, che diventa un grande successo. Dal 2020 riprende il proprio posto nel mezzogiorno di Rai 1 con il nuovo programma È sempre mezzogiorno! e conduce anche The Voice Senior, spin-off di The Voice of Italy. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Madre di Maelle avuta dall’ex compagno Eddy Martens, oggi a 60 anni la Clerici è legata all’imprenditore Vittorio Garrone. Sempre in forma, semplice nella sua bellezza, Antonella Clerici ha una pelle da far invidia come si vede in tv.

La conduttrice Rai segue attentamente la skincare ogni giorno e si mostra su Instagram senza un filo di trucco, svelando una pelle da incanto e bellezza autentica. La bellezza della Clerici è legata a un’abitudine che ormai porta avanti da diversi anni come il tapis roulant: ogni mattina alle ore 7 la Clerici si dedica ad un’oretta di tapis roulant. E per la sua pelle luminosa? La conduttrice tv si affida a prodotti anti-age ma senza parabeni e allergeni, perlopiù naturali appunto. La sua skincare non ha un marchio fisso di riferimento ma varia a seconda delle occasioni, anche se una costante è l’idratazione e le creme a base di acido ialuronico, perfette dopo gli anta.

Mostrandosi spesso senza trucco, Antonella Clerici è la dimostrazione che per apparire in pubblico dopo gli “anta” non servono strati di cerone, anzi. Nell’era della body positivity e dell’inclusività, un volto mostrato sui social completamente al naturale piace molto più di uno ritoccato da mille filtri.

Oggi, a 60 anni, Antonella Clerici è sempre più in forma come vediamo in tv e anche sui social dove spesso Antonella si mostra anche senza un filo di trucco, e senza filtri. E quali sono allora i suoi segreti di skincare e cura della pelle, per combattere il tempo che passa? Come detto, nella routine della conduttrice tv non mancano tecniche anti-age affidate a prodotti specifici a base di acido ialuronico e siero nutriente. Infine non può mancare una crema antirughe rassodante, con una formula arricchita da peptidi e la vitamina C. Questi ingredienti donano alla pelle del viso più tono e luminosità e agiscono sulla definizione dei contorni del viso.

A contribuire alla felicità di Antonella Clerici e alla sua radiosità è l’amore per il petroliere Vittorio Garrone, con cui fa coppia fissa dal 2016 e per il quale ha abbandonato Milano per la campagna piemontese. E’ proprio vero, allora, che l’amore fa anche, anche alla pelle!