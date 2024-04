Federica Pellegrini ha rappresentato fino al suo ritiro il nuoto italiano per eccellenza, portato ai massimi livelli. Diventata anche icona di bellezza, ecco la skincare routine della Pellegrini e i suoi prodotti amati.

La skincare routine di Federica Pellegrini: i prodotti amati dall’ex nuotatrice

Federica Pellegrini soprannominata “La Divina”, è stata e sarà per sempre il simbolo del nuoto italiano al femminile, ai massimi livelli. Nello stile libero l’ex nuotatrice è stata la primatista europea nei 200 e nei 400 m. La 35enne, ritiratasi dal mondo del nuoto agonistico, è diventata mamma della piccola Matilde lo scorso 3 gennaio, e ora vuole subito ritornare a nuotare per essere in forma.

La 35enne, simbolo del nuoto, è considerata ad oggi la più grande nuotatrice italiana della storia nonché una delle più longeve in assoluto nel suo ambito. La Pellegrini ha detto addio al mondo agonistico con le olimpiadi di Tokyo, il suo ultimo capitolo di una carriera che l’ha vista conquistare medaglie e riconoscimenti. Ricordiamo che a soli 16 anni ha conquistato la medaglia d’argento alle Olimpiadi del 2004 nei 200 metri stile libero e solo tra il 2007 e il 2009 realizza ben 11 primati del mondo. È la prima e unica nuotatrice italiana della storia in grado di vincere 50 medaglie internazionali tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei.

Negli anni Federica Pellegrini, da campionessa olimpica, è diventata anche testimonial di diversi marchi e da molti considerata una sex symbol e icona di bellezza. Sposatasi nel 2022 con l’(ex) allenatore Matteo Giunta, la giovane neo mamma, ex nuotatrice, ha confessato infatti a chi se lo stesse chiedendo quali sono i suoi segreti di bellezza e di skincare per una pelle che praticamente da sempre è stata a contatto con il cloro della piscina.

L’ex nuotatrice veneta infatti ha detto che è ancora più importante per lei la skincare routine, e la cura del viso, a causa del cloro che ha reso la sua pelle più ha stressata anche dagli sbalzi di temperatura. Anche per questo ha proprio da poco lanciato la sua prima linea beauty dedicata alla skincare chiamata Fit.Fe by Fede, con 16 prodotti skincare. Il brand nasce con Amy Kafri, fondatrice del marchio cosmetico Alma K, che ha messo nei prodotti del brand di Federica Pellegrini tutta la sua lunga esperienza beauty.

“L’aspetto che volevo fosse centrale è quello della sostenibilità”, racconta l’ex nuotatrice infatti è una linea di origine naturale e cruelty free, perfetta per chi ha la pelle sensibile, come quella della Pellegrini e sottoposta a diversi tipi di stress. Per la sua pelle delicata e per anni sottoposta allo stress del cloro, la beauty routine di Federica era finalizzata a questo. Adesso, invece, deve contrastare i cambiamenti ormonali che si riflettono sulla pelle con la gravidanza e il dopo parto.

Tra i prodotti preferiti e amati da Federica c’è la sua crema viso L’Idratante che idrata e nutre proteggendo la pelle anche da raggi solari, mentre per il corpo preferisce Il Difensivo, uno spray corpo da utilizzare per le attività all’aperto, oppure Il Salvifico, un balsamo corpo rinfrescante utile per rinvigorire le aree più affaticate.

La skincare di Federica Pellegrini: la sua routine di bellezza

Federica Pellegrini, icona del nuoto italiano e testimonial di bellezza e di marchi di moda, a 35 anni è diventata mamma per la prima volta della piccola Matilde. Sposata con l’ex allenatore Matteo Giunta la coppia appare più felice che mai e si sta godendo la vita da genitori. Nonostante ciò Federica dice di voler tornare subito a nuotare e ritrovare la forma fisica, anche se era affezionata al pancione ora punta al peso forma! Considerata non solo una delle nuotatrici più talentuose e longeve, Federica Pellegrini è amata anche per la sua bellezza naturale.

Come visto, infatti, da nuotatrice Federica si è cimentata nel mondo del beauty come imprenditrice essendo da sempre amante della skincare. Per anni a contatto con il cloro in piscina, la Pellegrini ha dovuto seguire un’attenta cura della pelle del viso proprio per il contatto con l’acqua. Ora ha creato la linea beauty vegan, cruelty free, adatta anche alle pelli più sensibili per dare idratazione e nutrimento con un effetto luminoso e sano sulla pelle.

Nella sua skincare da sportiva ed ex nuotatrice Federica punta a prevenire lo stress sulla pelle prima per il cloro, poi per sbalzi ormonali e mille impegni con ritmi serrati, e per questo serve una skincare efficace e protettiva. “Conoscendo la quotidianità delle donne più impegnate, volevamo creare qualcosa che le aiutasse a fronteggiare tre componenti fondamentali: stress, stanchezza e disidratazione”.

Il primo gesto del mattino per la Pellegrini è applicare un siero viso e subito dopo una crema idratante per ottimizzarne gli effetti, mentre la sera utilizza una crema più corposa e nutriente. Alla campionessa italiana, inoltre, piace molto prendere il sole, per questo Federica usa sempre creme ad alta protezione per proteggere la pelle.