Jourdan Dunn protagonista delle passerelle più importanti del mondo, tra le prime modelle di colore a sfilare per Prada, ha rivelato la sua skincare routine. Ecco come cura la sua pelle.

La skincare routine di Jourdan Dunn

Jourdan Dunn supermodella britannica, di origini grenadine, è stata anche la prima ad apparire sulla copertina di Vogue UK dopo 12 anni di sole copertine con modelle bianche. Mamma di un bimbo, Dunn ha una carriera piena di successi come supermodella per brand di lusso come Prada, è una delle poche modelle di colore ad averlo siglato per questo marchio negli ultimi dieci anni. Imprenditrici di successo e stilista di una linea di abbigliamento per bambini e ragazzi, Jourdan nell’autunno 2007 debutta sulle passerelle di New York.

Nello stesso anno, Dunn compare sulla copertina di Vogue UK e nel 2008 il sito Style.com la nomina come una delle dieci nuove modelle più interessanti. Modella anche del Victoria’s Secret Fashion Show, Jourdan posa per la copertina di Vogue UK, a dodici anni di distanza dall’ultima copertina con protagonista una modella di colore, che fu nel 2002 con Naomi Campbell. Ha debuttato anche come attrice nel film Zoolander 2 accanto a Ben Stiller e Owen Wilson. Splendida 34enne, modella e business woman di successo, Jourdan rivela non solo un fisico da modella ma anche una carnagione e pelle da urlo, ecco i suoi segreti di bellezza.

Jourdan Dunn diventa una delle pupille di John Galliano, Marc Jacobs, Olivier Rousteing, Jean Paul Gaultier, è ancora oggi una delle modelle più richieste al mondo. Per la cura della sua pelle, luminosa e sana, Dunn rivela la sua skincare routine di sera e di mattina, che è praticamente lo stesso. Quando è sempre sul set la supermodella inglese deterge il viso due volte, con detergenti a base di olio e crema. In passato la modella seguiva una folle routine di 10 passaggi di ispirazione coreana, poi “ho imparato a fare qualcosa di delicato”, rivela.

Ora nella sua skincare Dunn utilizza meno prodotti come la Gentle Cleansing Crème di Exuviance, il Clinisoothe Skin Purifier e alcuni Medik8 Blemish Control Pads. Successivamente, utilizza un siero liftante e per la sera, una delicata crema notte come la Night Cream di Charlotte Tilbury. “Ho imparato a semplificare la mia routine di cura della pelle”, dice mentre in passato sperimentava sempre i trend di bellezza.

Jourdan Dunn e la skincare: routine di bellezza

“Dovresti dedicare lo stesso tempo a struccarti e a truccarti”, è uno dei consigli che propone agli altri Jourdan Dunn per la cura della pelle. Da quel momento Dunn non manca mai i suoi rituali serali, dopo essersi struccata e tolta anche tanto make-up utilizzato per lavoro. Per i suoi trattamenti must Jourdan giura su quelli di Vedo Debbie Thomas che considera la regina dei laser. E’ lei che si prende cura della sua pelle da oltre ben sette anni. “Ogni volta che ho bisogno che la mia pelle abbia un bell’aspetto, vado da lei”.