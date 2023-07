La nuova beauty routine di Victoria Beckham è costosissima ed estrema: i segreti dell’imprenditrice

Victoria Beckham, ex Spice Girl, modella, stilista e imprenditrice di successo, moglie dell’ex calciatore David Beckham ha rivelato la sua beauty routine costosissima e dolorosa. Ecco in cosa consiste.

L’ex Spice Girl, Victoria Beckham ha recentemente rivelato in alcune interviste ai magazine americani in cosa consiste la sua beauty routine. Non è certo per tutti: è super costosa e anche dolorosa. D’altronde come cita il detto “Chi bella vuole apparire, deve soffrire”, e Victoria lo sa bene.

Per mantenere sempre giovane e bella la pelle del suo viso, anche all’età di 49 anni compiuti, la Beckham si sottopone a un trattamento intensivo per la skincare e per una pelle molto morbida al tatto e lucente all’aspetto.

Ma la cura parte sempre dal fisico. Victoria si allena quasi tutti i giorni della settimana e in palestra alterna momenti in cui esercita la parte superiore del corpo a momenti in cui si dedica a quella inferiore. Inoltre, come anche rivelato da David Beckham, è molto attenta anche alla propria dieta che, per lo più, è composta da pesce alla griglia e molta verdura, ma anche, da grassi buoni come avocado e frutta secca.

E per la pelle del viso? Victoria, ogni sei mesi, si sottopone a una seduta di Morpheus8 alla cifra di 800 sterline a seduta. Il trattamento è davvero doloroso: 24 aghi vengono impiantati nel viso e trasmettono onde di radiofrequenza. Al termine del “massaggio” viene consigliata una pomata anestetizzante.

Victoria è ciò che si definisce fashion addicted ma anche beauty addicted, al suo brand di moda ha, infatti, affiancato anche uno dedicato a makeup e skincare a riprova di questa sua passione. Dunque, è facilmente intuibile che di segreti di bellezza ne abbia parecchi, alcuni top secret, altri noti, alcuni dei quali da prendere in prestito per avere noi una pelle luminosa come la sua.

E’ evidente che dietro al viso di Victoria Beckham ci siano sicuramente degli interventi di medicina estetica, tra filler e botox mirati, ma non basta. Serve, infatti, una skincare costante e soprattutto mirata, unita a trattamenti esclusivi.

Qualche anno fa si vociferava che al mese la Beckham spendesse in bellezza circa 1635 dollari, oggi probabilmente molto meno poiché crea lei stessa diversi prodotti non solo per il suo brand, ma anche in collaborazione con altri come Augustinus Bader, con il quale ha creato tre prodotti super con la linea Cell Rejuvenating Power, con un siero, una crema e un primer che promettono pelle di seta.

Grande amante della doppia detersione, Victoria si affida principalmente ai prodotti della sua facialist del cuore (e di altre celeb, anche reali) Sarah Chapman, alternando il suo Ultimate Cleanse al Method Polish di Lancer Skincare quando vuole esfoliare la pelle.

Infine protezione solare ogni giorno e grandi occhiali da sole per proteggere il perioculare, skincare poi potenziata dai trattamenti professionali, come il lifting facciale (tra i suoi preferiti), la terapia a luce LED e il micro-needling.