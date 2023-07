Melanie Grant è la facialist più amata dalle celeb di Hollywood e non solo. La giovane australiana lavora a stretto contatto con le celebrities più famose al mondo. Ecco la skincare routine della Grant e i segreti di bellezza.

La skincare routine di Melanie Grant: i segreti di bellezza dell’influencer

Melanie Grant è la facialist australiana più amata dalle celebrità d’oltreoceano e non solo a partire da Victoria Beckham che l’ha assunta molti anni fa per la cura della sua pelle. Ma qual è la skincare routine di Melanie Grant?

La cura della pelle per Melanie Grant è una faccenda seria, ma è anche semplicissima. Uno dei pregiudizi più diffusi legati alla skincare, secondo la Grant, è che debba essere complicata, difficile e anche costosa. Invece no: tutti possono avere ottimi risultati con pochi prodotti.

Nata in Australia, dal suo paese d’origine Melanie ha preso il concetto di “less but better”, che ha portato con sé come approccio allo skincare e alla bellezza in generale. Un metodo olistico che esalta la bellezza naturale, senza inseguire la perfezione o la giovinezza eterna, ma esaltando ciò che abbiamo in partenza.

Per Melanie si chiama “Clinical Beauty” l’idea di combinare i migliori trattamenti estetici con gli ingredienti dei prodotti più performanti, uniti all’approccio più old school dell’estetica, così da creare un metodo moderno che mira alla salute della pelle.

Lavorando tra Sydney, Melbourne, Los Angeles, Londra e Parigi, Melanie si è specializzata in trattamenti viso su misura, che effettua all’interno dei suoi Studios, facendosi apprezzare da molte celebrities per la competenze dei suoi gesti e delle tecnologie che utilizza, dalla Beckham a Dua Lipa.

I consigli di skincare di Melanie Grant partono da uno studio della pelle per capire quali sono le sue necessità, così da individuare i principi attivi giusti per noi. Mettere sempre l’SPF come step finale della skincare routine mattutina e riapplicarlo durante la giornata. Di solito ne basta il quantitativo di cucchiaino per il viso, e il residuo si può mettere sul dorso delle mani.

Sono moltissime le problematiche della pelle che si possono risolvere applicando l’SPF ogni giorno, è la regola d’oro della cura della pelle. E poi usate prodotti con antiossidanti. La combo tra SPF e antiossidanti aiuta a preservare e promuovere la produzione di collagene e a proteggere la pelle dai danni ambientali che accelerano l’invecchiamento cutaneo.

Di sera invece la skincare della Grant si basa sul double cleansing. A lei piace usare un olio struccante o un balsamo struccante per dissolvere la crema solare e il make up sul viso, e poi un detergente che includa un attivo esfoliante come AHA ed enzimi per eliminare impurità e pulire i pori.

“Se non volete fare il double cleansing, allora usate solo il detergente viso, ma due volte. Questo aiuterà i principi attivi del siero e della crema applicati dopo a penetrare meglio nella pelle”, ha detto la facialist.

La skincare routine di Melanie Grant: i consigli di bellezza

La facialist e influencer di bellezza Melanie Grant consiglia a chi la segue alcuni trucchetti beauty per una pelle favolosa. L’influencer consiglia di investire sui sieri che hanno spesso le più alte concentrazioni di attivi e sono i prodotti chiave per la pelle.

Invece ci si può orientare su prodotti low cost per il detergente il viso e per la crema. Alcuni marchi beauty da farmacia che consiglia la Grant sono Avène, Embryolisse e Bioderma.

Il momento della crema viso, poi, è un’ottima occasione secondo Melanie per fare un veloce auto massaggio che stimoli la circolazione. “Scaldate un po’ di prodotto tra le mani e distribuitelo su viso, collo e décolleté utilizzando con un po’ di fermezza un movimento dal basso verso l’alto e dall’interno verso l’esterno”, dice alle sue “clienti”.

Mantenendo una pressione continua e facendo attenzione ad avere ancora prodotto sotto le dita, così da non tirare la pelle, bisogna massaggiare a lungo il contorno della mandibola, al centro delle sopracciglia e sul collo per 1-2 minuti. Questi veloci gesti stimolano la microcircolazione, ossigenano i tessuti, drenano i liquidi in eccesso, e lasciano la pelle luminosa e soda.