Lady Gaga è una delle cantautrici più amate di sempre ma è anche compositrice e bravissima attrice. Ma quali sono i segreti di bellezza della voce di “Poker Face”? Ecco la sua beauty routine.

La beauty routine di Lady Gaga: i segreti di bellezza della cantante

Il mondo ha imparato a conoscere Stefani Joanne Angelina Germanotta alias Lady Gaga per la sua voce forte e potente e per il suo trucco stravagante. Ma un’altra cosa che nessuno poteva non notare la sua pelle luminosa e sempre al top. Lady Gaga, 37 anni, è sempre bellissima e di talento indiscusso.

La sua vita frenetica e piena di impegni mette duramente sotto stress la sua pelle. Quindi, diventa essenziale per Gaga prendersene cura. Ecco la famosa routine di cura della pelle che è responsabile della sua carnagione luminosa e radiosa.

La popstar si concede 5 minuti della sua mattinata per pensare a pensieri compassionevoli su se stessa. Crede che essere positivi verso se stessi non solo abbia un impatto sulla salute mentale, ma si manifesti anche sulla pelle. Lady Gaga ha una routine di cura della pelle piuttosto ordinaria e attribuisce la sua bella pelle ai suoi meravigliosi geni. È brava a idratare, mascherare e massaggiare il viso.

La cantante e attrice dipende da tre cose e le usa religiosamente: un siero alla vitamina C, una buona crema idratante e una maschera per il viso antietà. La sua routine e i suoi suggerimenti di bellezza possono essere facilmente seguiti da chiunque.

Lady Gaga adora usare il siero della verità di Ole Henriksen. È un siero alla vitamina C che è il suo segreto dietro una carnagione luminosa e impeccabile. La vitamina C non solo ripara la pelle danneggiata, ma protegge anche da ulteriori danni. È ricco di antiossidanti e aumenta la produzione di collagene per donare una pelle elastica, carnosa ed elastica.

Il suo aspetto con un make up stravagante e deciso potrebbe apparire drammatico ma quando si tratta di cura della pelle, a Lady Gaga piace mantenerla semplice. È fedele ad alcuni prodotti di bellezza che funzionano bene per lei. Il suo consiglio è di trovare i prodotti adatti alla tua pelle e di seguirli.

Lady Gaga cura molto la sua pelle e dai risultati si vede tutto il suo impegno. L’artista americana è una grande fan dei trattamenti per il viso che si fa fare dal Facialist Joomee Song di Los Angeles.

Utilizza il massaggio facciale con microcorrenti giapponesi per darle una carnagione radiosa. I trattamenti per il viso aiutano Gaga a ottenere una pelle tesa, luminosa e sollevata.

Per la star il massaggio è la chiave della sua bellezza. Come rivelato dal suo facialist, Lady Gaga è anche brava a massaggiarsi il viso. La aiuta a ridurre il gonfiore e l’infiammazione migliorando anche la circolazione sanguigna.

Joomee Song continua rivelando perché i massaggi facciali sono importanti. Dice che la nostra faccia contiene alcuni dei muscoli più forti e dei nervi molto importanti. Pertanto, una buona circolazione diventa ancora più essenziale. Suggerisce un massaggio da cinque a minuti al giorno intorno ai seni, agli occhi e alla mascella.

Altro segreto della bellezza di Lady Gaga è l’esfoliazione. Non solo la cantante esfolia regolarmente il viso, ma anche le labbra per mantenerle morbide e rosa, soprattutto prima di qualsiasi evento sul red carpet.