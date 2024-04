Riz Ahmed attore e rapper britannico, di origini pakistane, è un artista eclettico e professionale, che passa da ruoli così diversi tra loro ma sempre con molta credibilità. Ecco come cura la sua pelle e la skincare routine.

La skincare routine di Riz Ahmed

Riz Ahmed, attore e rapper britannico di grande successo, di origini pakistane, viene spesso scelto per le parti di terroristi, o presunti tali, in film post 11 settembre. Proprio su simili pregiudizi Riz ironizza nel singolo che ha segnato il suo debutto nel mondo del rap. Da genitori pachistani musulmani, immigrati nella capitale inglese dagli anni Settanta, la sua era una famiglia in ascesa, grazie al lavoro del padre come agente nel settore dei trasporti.

A 24 anni Riz Ahmed debutta sul grande schermo nel film-documento di Michael Winterbottom e Mat Whitecross The Road to Guantanamo, per questo riceve premi importanti, tra cui l’Orso d’Argento al Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Nel 2006, Ahmed debutta sul piccolo schermo nel film 11 settembre – Tragedia annunciata. Lo vediamo anche in Rage, Four Lions, Il principe del deserto.

Riz MC è il suo nome d’arte nell’ambiente musicale. Nel 2006 ha, infatti, pubblicato il singolo rap “Post 9/11 Blues”, satira sociale sui pregiudizi conseguenti all’attentato alle Torri Gemelle. Ma come fa a essere così affascinante, sguardo profondo e magnetico? Ecco la sua skincare routine e cura della sua pelle luminosa.

A 41 anni Riz è ancora tra i 100 uomini più influenti al mondo della rivista Time, merito anche del suo fascino indiscutibile. L’attore, in generale, ama avvicinarsi alla moda attraverso una lente riflessiva. Per lui l’abbigliamento può essere un mezzo per rappresentare la sua storia. La famiglia di Ahmed viene dal Pakistan, ma l’attore è cresciuto in Gran Bretagna e dice che queste storie combinate giocano un ruolo importante in ciò che gli piace indossare oggi.

Il suo approccio alla vita nel presente influenza la sua bellezza dall’interno. Tra consapevolezza, amor proprio e ricerca di un bagliore radioso che si estende ben oltre la superficie, Riz Ahmed segue uno stile di vita sano e senza eccessi. Abbracciando la meditazione, l’autoriflessione e un approccio olistico al benessere, Riz sottolinea l’importanza dell’equilibrio. Questo equilibrio, riflesso nel suo comportamento radioso, è testimonianza del potere di trasformazione di una vita consapevole sulla bellezza interiore ed esteriore.

Nella sua routine di bellezza Riz segue un approccio olistico, e utilizza solo prodotti naturali, senza sostanze chimiche. Sì a creme, sieri idratanti e anti-age per un effetto luminoso, compatto e mai fastidiosamente lucido. Così il celebre attore britannico è sempre pronto alle luci dei riflettori e anche a quelle dei flash dei paparazzi.

Riz Ahmed e la skincare routine dell’attore-rapper

Riz Ahmed, celebre attore e rapper britannico, ha preso parte a diversi film importanti e di pari passo con il nome d’arte Riz MC si è buttato, con successo, nel mondo del rap inglese. La star di Sound of Metal, è sposato con Fatima Farheen Mirza con cui si vede spesso sul red carpet, nel 2020, l’attore e l’autrice si sono sposati in un matrimonio piccolo e intimo, a prova di Covid.

Agli Academy Awards il 25 aprile 2021, Riz è diventato il marito preferito di Internet dopo un video in cui chiede ai fotografi sul tappeto rosso di aspettare mentre sistema i capelli di sua moglie. E anche il bel attore britannico non disdegna una buona e attenta cura del lato estetico, dal corpo alla pelle del viso. Per questo segue un’ottima skincare per la sua carnagione medio-scura date le sue origini, e con prodotti che mirano a un effetto anti-age anche se di rughe non se ne vede l’ombra sul suo viso. Nella routine di bellezza dell’attore e rapper dunque pochi prodotti ma ben selezionati. E’ così che splendente lo vediamo nei film di successo e in serie tv.