Per restare abbronzati durante tutto l’anno è bene seguire alcuni consigli del tutto naturali che aiutano a restare di un bel colorito anche durante i mesi invernali.

Scopriamo quindi come comportarsi per mantenere quindi l’abbronzatura perfetta anche quando ormai l’estate è solo un ricordo.

Curare l’alimentazione per restare abbronzati a lungo

Il primo consiglio che vogliamo darvi per restare abbronzati a lungo è quello di fare grande attenzione alla vostra alimentazione. La cosa migliore da fare per mantenere il più possibile l’abbronzatura infratti è quella di mangiare cibi che contengono grandi quantità di betacarotene e di vitamina A.

Vi suggeriamo quindi di consumare frutta e verdura di colore rosso e arancione come ad esempio carote e pomodi.

In alternativa è possibile anche utilizzare integratori alimentari ricchi di vitamine e di sali minerali.

Passare del tempo all’aperto aiuta a restare abbronzati

Per mantenere l’abbronzatura anche durante il periodo invernale è necessario passare all’aperto qualche ora ogni giorno. Durante i giorni di sole infatti consigliamo di correre in un parco oppure di fare una passeggiata per la città.

Anche con il freddo infatti passare all’aperto qualche ora aiuta molto a mantenere vivo il colorito in quanto il sole favorisce la sintesi di vitamina D.

Ricordiamo poi che il sole è in grado anche di migliorare l’umore e per questo trascorrere fuori casa qualche ora è davvero una buona idea per svariati motivi e non solo per restare abbronzati a lungo.

Per restare abbronzati è bene fare attenzione ai bagni troppo caldi

Uno dei consigli per restare abbronzati durante tutto l’anno consiste nell’evitare di fare bagni e docce troppo calde una volta tornati dalle vacanze.

Consigliamo infatti di optare per docce con acqua fredda allo scopo di tonificare e rivitalizzare la pelle. Questo infatti è essenziale per evitare la disidratazione e anche per mantenere l’abbronzatura a lungo.