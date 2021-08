La rosa canina è una pianta molto apprezzata in cosmetica per via delle sue proprietà antiossidanti. Scopriamone insieme le caratteristiche.

Proprietà della rosa canina

La rosa canina è una pianta molto coltivata perché contiene una gran quantità di vitamina C, bioflavonoidi e altri antiossidanti.

Queste sostanze, insieme ai tannini, acidi organici, polifenoli, carotenoidi e pectine, attribuiscono alla pianta le sue incredibili proprietà, molto apprezzate sia nel settore cosmetico che farmaceutico.

Con i frutti sminuzzati della rosa canina, infatti, si possono preparare infusi e decotti con proprietà astringenti, utili per combattere la diarrea. L’infuso possiede anche proprietà antinfiammatorie e svolge un’azione vasoprotettrice. Infine, la bevanda a base di rosa canina, essendo ricca di vitamina C, è utile per potenziare le difese immunitarie.

Ma scopriamo ora quali sono le proprietà cosmetiche della pianta.

Rosa canina: i benefici per la pelle

La rosa canina viene spesso utilizzata come ingrediente base per numerosi trattamenti cosmetici in quanto è estremamente benefica per la pelle.

L’olio essenziale, per esempio, aiuta a rigenerare i tessuti, attenuando cicatrici e segni di vecchia acne e ritardando al tempo stesso la comparsa delle rughe. Il prodotto naturale, inoltre, restituisce tonicità alle pelli danneggiate dalle scottature solari o dall’invecchiamento.

L’olio di rosa canina è un valido rimedio anche contro l’acne e in generale per trattare la pelle grassa con un eccesso di sebo. Basta applicare il prodotto con regolarità sul viso per rigenerare la pelle, idratarla ed eliminare le untuosità.

Il prodotto naturale, essendo ricco di antiossidanti, è anche un ottimo anti-rughe, che nutre la pelle in profondità, donandole elasticità e rigenerando i tessuti danneggiati.

Infine, l’olio di rosa canina viene utilizzato spesso anche per rinforzare le unghie ed evitare che si spezzino.

Il decotto di rosa canina, invece, è perfetto per lenire e idratare le pelli secche, delicate e arrossate.

Prodotti a base di rosa canina: come utilizzarli

Per beneficiare degli effetti positivi della rosa canina, è importante utilizzare dei prodotti di qualità. Per preparare gli infusi o i decotti, occorre utilizzare i semi della pianta essiccati, mentre l’olio naturale, perché sia davvero efficace, deve essere puro.