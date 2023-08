Alena Seredova ex modella ceca ed ex moglie di Gigi Buffon, ha sposato il suo compagno, il manager Alessandro Nasi. Ma qual è la sua beauty routine? Scopriamo i segreti della showgirl.

La beauty routine di Alena Seredova: i segreti di bellezza della modella

Alena Seredova ex modella di origine ceca, showgirl e attrice, 45enne, è in splendida forma. La moglie del manager Alessandro Nasi ha ritrovato la forma, eliminando qualche kg di troppo, con la dieta chetogenica prima di salire all’altare. Ma, invece, qual è la sua routine di bellezza per una pelle al top?

Per la Seredova, bellezza significa naturalezza. “Io ho tantissima paura di andare dal medico per essere trasformata, perché io vorrei invecchiare con dignità”, ha confessato la showgirl di origine ceca. Questa esigenza è condivisa da molte donne che vogliono cancellare i segni del tempo senza ricorrere alla chirurgia estetica ma solo con trattamenti ad hoc per la pelle del viso e la sua nutrizione profonda.

Lei stessa, Alena ha detto di essere molto fortunata perché ha preso dalla sua famiglia il fattore bellezza. “Ho una mamma e un papà splendidi e tutti dicono che assomiglio molto a mio padre”, ha detto l’ex modella e showgirl. Quindi, deve ringraziare madre natura che le ha dato una pelle molto bella.

Infatti Alena non fa particolari trattamenti, anche se ultimamente cura molto la pelle e la tratta bene. La showgirl ed ex moglie di Buffon beve tanta acqua e sfrutta le proprietà benefiche di tisane e frutta, specialmente del limone. Bere aiuta a idratare l’epidermide e gli effetti si notano. Non fuma e anche questo aiuta.

E il make up? La routine della Seredova è molto semplice e basica in quanto l’ex modella ceca non usa molto trucco ma preferisce vedersi acqua e sapone. Al mattino mette un po’ di fondotinta, soprattutto per coprire il rossore del naso, e il mascara.

Ma il suo rituale di bellezza è struccarsi molto bene prima di andare a dormire, anche se il make up è leggero e a sera è praticamente inesistente. Riposare con la pelle pulita è fondamentale per mantenerla bella.

Poi la showgirl ceca utilizza sempre la protezione solare per evitare scottature, ustione ed eritema. Meglio abbronzarsi gradualmente.

Alena Seredova, showgirl, modella e anche dirigente sportiva, come confessato precedentemente ama curare la propria pelle anche se la sua bellezza è genetica, ereditata dalla sua famiglia. La sua è una bellezza acqua e sapone. La showgirl non ha mai avuto paura di mostrarsi per ciò che è realmente: una donna forte ma anche dolce, madre amorevole dei suoi splendidi bambini.

Il suo fascino è risaputo, la sua fisicità prorompente è stata la chiave del suo successo all’inizio della sua carriera. Le sue curve generose hanno fatto innamorare migliaia di ammiratori che continuano a sostenerla in ogni suo progetto artistico.

La showgirl ha confessato anche un altro prodotto di bellezza per la sua pelle: la crema anti età di Biotherm Blue Therapy Red Algae, che grazie alla sua formula potenziata con estratto di alga rossa compatta visibilmente la pelle donando un naturale effetto lifting.