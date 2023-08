Khaby Lame, star dei social e tiktoker italiano più seguito al mondo, ha raggiunto numeri da record. Ecco la dieta dell’italo-senegalese in vetta al successo.

La dieta di Khaby Lame: cosa mangia l’italo-senegalese che ha conquistato Tik Tok?

Oltre 68 milioni di followers su Instagram, più di 120 milioni su TikTok. L’influencer Khaby Lame, oltre a farci divertire sui social con video esilaranti che parlano di routine realistiche, si è trasformato in un fumetto. Super easy è il supereroe Khaby Lame, formato cartoon, che vuole semplificarci la vita.

Arrivato in Italia, a Chivasso per l’esattezza, con un semplice biglietto aereo dal Senegal, quando era solo un bambino. Proprio lì, Lame inizia a mettere in mostra i suoi superpoteri, risolvendo i problemi delle persone che vivono nel suo quartiere.

La sua fama viene dai video in cui prende in giro altri utenti che fanno cose banali in modo complicato, lui li riproduce scegliendo la strada più semplice. Allarga le braccia, tira su le spalle, sbarra gli occhi: fa la Khaby move. Ma come si tiene in forma la star dei social?

Ha iniziato a far video quando è stato licenziato, come ha raccontato lui stesso. “Era l’inizio della pandemia. Non sapevo come dirlo ai miei genitori, il mio stipendio era fondamentale. Ma non mi sono buttato giù e mi sono dedicato a quello che non avevo mai potuto fare: creare. Sono stato sei mesi chiuso in casa a fare video”, ha detto Khaby.

Khaby Lame e la dieta: come si tiene in forma?

La star italo-senegalese Khaby Lame ha 23 anni ma è esploso sui social nel 2020. Secondo alcune indiscrezioni il creatore web guadagna davvero bene. Un post di Khaby Lame su Instagram o Tik Tok costa dai 70 agli 80 mila euro. Ma oggi, con l’essere diventato il tiktoker più seguito al mondo, ci saranno sicuramente variazioni di prezzo.

Dal 2021 Lame vive a Milano con il suo agente. Khaby Lame è un modello di imprenditoria e di rinascita: Taylor Lorenz e Jason Horowitz del New York Times hanno attribuito il successo di Lame alla sua “qualità di uomo comune, esasperato in senso universale” e hanno descritto la sua ascesa alla fama come diversa dalla maggior parte delle star di TikTok in quanto “completamente organica”.

Al di là dell’enorme successo Khaby ha una vita come ogni suo coetaneo almeno nell’ambito dell’alimentazione e cura del corpo. Il giovane 23enne si prende cura di sé seguendo una dieta equilibrata per metter massa e non dimagrire, dato che è già snello di natura.

Inoltre, alla passione per i social e i video Khaby affianca quella per lo sport da quando è bambino. Basta che ci sia movimento dal basket, alla pallavolo al nuoto: così si tiene sempre in forma.