E’ lei la donna del momento, la top model italiana Vittoria Ceretti, nuova fiamma del divo hollywoodiano Leonardo di Caprio. La 25enne volto noto delle passerelle internazionali ha svelato la sua skincare routine, ecco i segreti di bellezza della modella.

La skincare routine di Vittoria Ceretti: tutti i segreti della modella

Vittoria Ceretti, presunta nuova fiamma del divo Leonardo di Caprio, è una pioniera nel mondo della moda tra le top model italiane più note a livello internazionale. Cosa sappiamo di lei? Modella bresciana, classe 1998, ha sposato tre anni fa il deejay Matteo Milleri, ma secondo i rumors i due si sarebbero separati quando Vittoria ha conosciuto la star di Hollywood al Festival di Cannes.

La Ceretti ha iniziato giovanissima la carriera come modella. A 14 anni, infatti, secondo quanto riferito dal magazine People, ha debuttato come modella all’Elite Model Look, uno dei più prestigiosi concorsi internazionali. È stata scelta come finalista e ha firmato con l’agenzia. Da allora, ha sfilato per Versace, Dior, Celine e Louis Vuitton tra i tanti brand prestigiosi. Ma cosa sappiamo dei suoi segreti di bellezza per essere sempre perfetta a 25 anni?

Tutto parte dal profumo, per cui Vittoria ha un’ossessione. Lo indossa ogni singolo giorno e non esce mai di casa senza indossare una spruzzata di profumo. “Non potrei vivere senza”, ha confessato la top model bresciana. Ecco da dove parte la skincare routine della modella.

Appena sveglia, ovviamente la modella lava il viso ma solo con acqua, senza detergenti. Inoltre fa spesso delle maschere per il viso al mattino, prima usava maschere in tessuto, finché non ha scoperto che non fanno molto. Dopodiché ha provato sempre nuove maschere, per puro divertimento.

Immancabile nella sua skincare il balsamo per le labbra, per cui “non posso vivere senza”. “È qualcosa che troverai anche nel mio appartamento, in punti diversi. Il mio preferito è Aquaphor”, ha confessato la modella. È super semplice, ma è facile e puoi viaggiarci.

Vittoria Ceretti e la skincare: gli step della modella

La super modella italiana Vittoria Ceretti ha debuttato già a 14 anni come modella a New York, da allora la sua carriera non si è mai fermata. La 25enne amatissima dai brand di moda è al centro del gossip per il suo flirt con il bel Leo di Caprio. Sempre perfetta, sui social è diventata un’icona di bellezza: quali sono i suoi segreti?

Dopo aver visto la skincare della mattina, Vittoria Ceretti passa a quella della sera che in realtà è molto simile. “Laverò la faccia con un detergente. Continuo a cambiarlo, perché non ne ho ancora trovato uno che mi piaccia davvero”, ha detto la Ceretti. Poi, passa a un piccolo massaggio al viso se è davvero stanca e termina con il lavarsi i denti.

La modella bresciana più richiesta dai marchi di moda a 25 anni presta molta attenzione alla cura della pelle, e si dedica anche a trattamenti per il viso che ha iniziato a fare qualche anno fa, e che fa ancora ma non troppo spesso, diciamo una volta ogni due mesi.