Zoe Cristofoli, classe ’96, è una famosa influencer e modella apprezzata sui social. Nata a Verona, è soprannominata la “Tigre di Verona” per i suoi numerosi tatuaggi e stile prorompente. Ecco come si tiene in forma la compagna di Theo Hernandez.

Zoe Cristofoli: tanto movimento e niente dieta

Zoe Cristofoli, classe 1996, soprannominata “la tigre di Verona” per i suoi numerosi tatuaggi e per il suo stile “hardcore”, è la compagna di Theo Hernandez, calciatore difensore dell’AC Milan da cui ha avuto un figlio Theo junior, nato ad aprile 2022. La 27enne è seguita da oltre un milione di persone su Instagram dove condivide parte della sua vita e soprattutto tanti allenamenti dato che è appassionata di sport.

Non solo moda, tra le passioni di Zoe appunto ci sono sport e musica, proprio per questo motivo la Cristofoli pratica con successo la boxe e quando può si esibisce come dj alle serate. Ma come si tiene così in forma l’influencer, che mostra un fisico al top e definito, ricoperto da tatuaggi? Come detto la modella è una grande appassionata di sport da molto prima di conoscere il fidanzato calciatore e ne pratica tanto, non solo in palestra. Le piace infatti spaziare tra discipline diverse.

Zoe Cristofoli non sta praticamente mai ferma: “Sono una persona molto attiva, non riesco mai a stare tranquilla. Sono sempre in movimento sia per lavoro sia perché sento il bisogno di far qualcosa per me stessa o per gli altri”, ha detto la modella veronese. E tutto quello che fa lo fa con una tale grinta che le è valsa il soprannome “la tigre di Verona”.

La compagna del calciatore del Milan, proprio per la sua forte passione per lo sport, si allena anche due volte al giorno, mattina e sera quando può, in palestra, sia da sola sia con il personal trainer. Appena sveglia al mattino Zoe va a correre o camminare fuori. Alla Cristofoli piace provare sempre sport nuovi, adora sperimentare e ha fatto un po’ di tutto, dal sup al wakeboard, dalla bici sportiva all’hot yoga, e ha una passione per lo snowboard d’inverno e per la boxe.

Zoe Cristofoli e la dieta: come si tiene in forma?

Zoe Cristofoli, nota sul web come modella e indossatrice nonché come grande sportiva, ha raggiunto il successo social grazie al suo aspetto prorompente, fisico muscoloso e tantissimi tatuaggi. Come anticipato, la 27enne, neo mamma, pratica tanti e diversi sport per tenersi così in forma. Dalla palestra alle attività all’aperto.

Per questo Zoe può permettersi di non seguire diete specifiche. L’influencer di Verona ha confessato che da ragazzina ha sofferto di disturbi alimentari, ma ora il suo motto è “Mangia quello che ti fa stare bene”. Zoe dunque mangia cibo sano e segue uno stile di vita equilibrato ma nessuna dieta che sia dimagrante o rigida. La modella cerca di mangiare bene nonostante il poco tempo a disposizione. “Mangiare sano è la base di tutto”.

Ma cosa fa prima di una giornata su un set o prima di uno shooting? Zoe ha detto che ama un buon massaggio, segue una dieta, applica bende drenanti al sale rosa, e poi via a manicure e pedicure per sentirsi perfetta; per fare la differenza quando è a lavoro.