Si parla tanto e spesso della dieta chetogenica che promette di perdere peso facendo entrare il corpo in chetosi, con l’assunzione di pochi carboidrati. Ma è vero che la cheto fa male ai reni? Ecco svelato se è un falso mito.

La dieta chetogenica fa male ai reni?

La dieta chetogenica è una delle diete dimagranti più popolari e seguite al mondo, proprio perché promette di perdere peso in poco tempo. Tuttavia sulla dieta chetogenica o keto diet ci sono tanti falsi miti a partire dal pensare che sia pericolosa soprattutto per la funzionalità renale.

C’è una convinzione diffusa che la chetogenica sia una dieta iperproteica particolarmente dannosa per i reni. Niente di più sbagliato. E non soltanto perché il protocollo VLCKD (Very Low Calories Ketogenic Diet) si basa su un regime normoproteico. La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità è intervenuta nel sottolineare la sicurezza di questo regime dietetico.

Dire che la dieta chetogenica faccia male ai reni e al fegato è un’affermazione senza fondamento scientifico. Una chetogenica ben strutturata è un regime alimentare sostanzialmente normoproteico, in linea con le principali raccomandazioni delle società scientifiche di dietologia. Inoltre, risponde ai 5 standard di sicurezza ed efficacia richiesti dall’OMS per ogni programma dimagrante:

Assenza di rischi;

Equilibrio nell’apporto di minerali e vitamine essenziali;

Essere abbastanza restrittiva da ottenere un deficit calorico efficace;

Miglioramento dello stato di salute e della qualità della vita;

Essere inclusa in un programma globale di gestione del peso.

Sulla salute dei reni diversi studi su piani alimentari chetogenici classici non hanno mostrato in realtà effetti collaterali particolarmente negativi da un punto di vista clinico.

In conclusione non ci sono evidenze scientifiche per cui una dieta chetogenica possa essere dannosa per i reni.

La dieta chetogenica fa male ai reni? Falsi miti

In questo articolo abbiamo trattato di uno dei falsi miti che circola attorno alla dieta chetogenica, o keto diet, sulla presunta pericolosità di questo regime alimentare dimagrante ai danni dei reni e del fegato. Dire che la cheto faccia male ai reni è un falso mito dovuto alla cattiva informazione.

Secondo alcune credenze, la cheto fa affaticare i reni che devono smaltire molte più scorie tossiche provocate dalla chetosi e dal deterioramento delle proteine. In realtà non esistono prove scientifiche che la dieta chetogenica abbia questo effetto sui reni, anzi, ha addirittura dei vantaggi. Escludendo i carboidrati, è possibile prevenire diabete e ipertensione, due condizioni che possono creare danni ai reni.

Uno dei falsi miti più diffusi tra i non sostenitori di questo regime alimentare è che la dieta cheto faccia male al fegato. Chi sostiene questa teoria parte dalla riflessione che nella chetogenica vengano consumati tanti grassi, che poi finiscono direttamente nel fegato.

È sbagliato, infatti, i carboidrati sono i responsabili dell’accumulo del grasso sul fegato, quindi, con la dieta chetogenica si ha l’effetto contrario. Inoltre ci sono altri vantaggi in quanto il fegato diventa meno grasso, aumenta la sensazione di sazietà, porta alla perdita di grasso nell’addome e alla riduzione dei livelli di insulina.