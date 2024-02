Dargen D’Amico, pseudonimo di Jacopo D’Amico, è un rapper, cantautore, produttore discografico, tra i big di Sanremo 2024 con la canzone Onda Alta. Il 43enne di Milano ha rivelato il suo snack preferito: l’alga nori.

Lo snack preferito di Dargen D’Amico? L’alga nori: i benefici

Dargen D’Amico rapper, cantautore e produttore discografico, 43 anni di Milano, è tra i big in gara quest’anno a Sanremo 2024 per la seconda volta a distanza di due anni. Sul palco dell’Ariston il cantautore milanese ha presentato il suo brano Onda alta dedicato al tema migranti. Ma non solo. Dargen ha rivelato un particolare della sua dieta: l’alga nori che mangia come spuntino.

Oltre alla musica, D’Amico ha anche avviato progetti come il podcast CRTFD; la vita sentimentale di Dargen D’Amico è avvolta nel mistero, e i dettagli sulle sue relazioni ancora di più. Tuttavia ormai è assodato che abbia da tempo un legame con Giulia Peditto, istruttrice di yoga dalle origini senegalesi, molto presente sui social. In occasione del Festival di Sanremo D’Amico ha confessato di stemperare la tensione pre-palco, sgranocchiando delle alghe nori, sperando che poi vada tutto bene.

Ma quali sono i benefici di questa alga nori giapponese? Si tratta dell’alga che avvolge i sushi roll quando andiamo a mangiare al ristorante giapponese e si può consumare sia come base del sushi, ma anche al naturale o insaporita con olio di sesamo. E’ ricca di nutrienti e benefici per la salute, ad esempio ha poche calorie e contiene sostanze nutritive come le vitamine A, B e C. Contiene anche acidi grassi omega-3 (EPA), essenziali per il nostro organismo, che vanno reperiti negli alimenti.

Le alghe marine sono anche ricche di iodio, efficaci per promuovere la funzione tiroidea. Una porzione (cinque grammi) di nori essiccato fornisce circa 116 microgrammi di iodio, ovvero il 77% della dose raccomandata per gli adulti.

L’alga nori è conosciuta proprio perché, assieme al riso, è l’ingrediente principale per preparare il sushi; viene coltivata in Giappone e Corea fin dal XVIII secolo. Numerosi sono i benefici dell’alga nori dovuti alla presenza di nutrienti favorevoli alla buona salute, quali:

Iodio

Selenio

Beta-carotene

Alginati

Ferro

Acidi grassi

Omega 3.

Dargen D’Amico: i benefici dell’alga nori

Dargen D’Amico rapper e cantautore milanese, in gara al Festival di Sanremo 2024, ha esordito a livello nazionale nel 2022 partecipando proprio a Sanremo con “Dove si balla”, diventata poi una vera hit estiva. Della sua vita privata si sa poco e nulla ma ciò che ha fatto parlare ultimamente è il particolare snack preferito da Dargen: l’alga nori.

Questo tipo di alga giapponese, alla base del sushi, è ricca di benefici per l’organismo. L’alto contenuto di provitamina A, presente nell’alga nori, favorisce capelli sani, crescita delle unghie e diminuzione del colesterolo. Molti studi hanno infine osservato come l’assunzione di alga nori possa contrastare l’eczema e la desquamazione della pelle, aumentandone l’elasticità.

Vitamina C: due etti circa di nori contengono più o meno il 65% del valore giornaliero raccomandato di vitamina C, di cui il corpo ha bisogno per promuovere il sistema immunitario, la salute delle ossa e della pelle.

Salute dell’intestino: le alghe nori contengono fibre costituite da polisaccaridi naturali, che agiscono come prebiotici per promuovere un microbioma intestinale sano, alla base di un buon sistema immunitario e di una migliore digestione.