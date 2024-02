Martina Stella, nota attrice e showgirl italiana, ha debuttato a soli 16 anni ne L’ultimo bacio di Gabriele Muccino. Ma come si tiene così in forma? Ecco la sua dieta.

La dieta di Martina Stella

Martina Stella, una delle attrici italiane più amate di sempre, ha conosciuto il successo di pubblico e critica ne L’ultimo bacio, regia di Gabriele Muccino quando aveva solo 16 anni. Dopo diverse fiction e serie di successo ha debuttato nella serie televisiva Tutti pazzi per amore 3. Tra i protagonisti del film Sapore di te, per la regia di Carlo Vanzina, delle fiction Matrimoni e altre follie, in onda su Canale5, e L’allieva su Raiuno, Martina Stella resta un’eterna ragazzina anche oggi a 39 anni e mamma di due figli.

Ma come fa a restare sempre uguale a quando di anni ne aveva venti ed era tra le giovani attrici promettenti del panorama italiano? Ora in tv con la miniserie La lunga notte, Martina Stella racconta della separazione dall’ex marito Andrea Manfredonia, procuratore calcistico da cui ha avuto il suo secondo figlio. Anche dopo il parto Martina Stella è tornata subito in forma, merito soprattutto dell’allenamento e dello sport di cui è appassionata da sempre.

L’attrice toscana infatti ama allenarsi in palestra, in particolare in sala pesi, e sollevare bilancieri pesantissimi. Inoltre appena può fa lunghe camminate nel verde, uscendo di casa la mattina presto. Essendo una grande sportiva, Martina spesso ha provato anche altre attività, come per esempio il golf e le piace tanto. E la dieta? Anche su questo la Stella a 39 anni dice che è sempre più importante seguire una routine sana ma senza eccessi nell’altro verso, concedendosi degli sgarri poiché da sempre è una “buona forchetta”.

L’attrice ed ex modella dice di seguire un’alimentazione corretta e bilanciata, ma senza stress e senza un regime alimentare troppo restrittivo. Soprattutto nel periodo di allattamento Martina ha evitato di seguire delle diete troppo drastiche. Mangia bene e leggero, variando con le ricette e introducendo sempre molte verdure. Inoltre beve sempre almeno due litri di acqua al giorno e consuma molte tisane naturali.

Martina Stella rivela la dieta per tenersi in forma

Martina Stella, attrice italiane amatissime da quando era ancora una ragazzina, oggi è una donna affermata nel lavoro e in famiglia nonostante da poco tempo abbia divorziato da suo marito Andrea Manfredonia. Si ritiene una donna forte, indipendente e ancora sognatrice anche se “non sono molto fortunata in amore”, dice Martina.

La splendida 39enne con un viso e un fisico da ragazzina, mamma di due figli, dopo il secondo parto ancora più di prima Martina si dedica alla cura del corpo. Ogni giorno applica un olio che aveva iniziato a usare durante i mesi di gravidanza e che l’ha aiutata a mantenere la pelle elastica e idratata, riducendo la possibilità che comparissero smagliature.

Almeno due volte a settimana l’attrice e showgirl si dedica un trattamento esfoliante su tutto il corpo e infine usa spesso un idratante per aggiungere ulteriore morbidezza e tonicità alla pelle del corpo, specie nelle aree critiche come addome, cosce e glutei. Con una dieta sana ed equilibrata ma senza restrizioni Martina rivela che, oltre a ciò, il suo segreto per stare bene è bere tanta acqua e mangiare tanta frutta e verdura.