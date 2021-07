La soia è un prodotto naturale in grado di offrire molti benefici dal punto di vista cosmetico. Essa infatti è molto utile per migliorare le condizioni dei capelli e infatti è molto apprezzata dall’industria cosmetica che la sfrutta nella realizzazione di diversi prodotti per la chioma.

Benefici della soia per i capelli

La soia vanta un gran numero di benefici per i capelli, infatti questa pianta è in grado di migliorare la salute e l’aspetto della chioma in modo del tutto naturale. Utilizzare prodotti a base di soia consente quindi di rendere i capelli protetti e belli da vedere perchè aiuta a prevenire le aggressioni di agenti esterni.

Proprio per questo motivo la soia è particolarmente apprezzata nella realizzazione di prodotti per capelli.

Soia per capelli morbidi e sani

La soia è in grado di regalare dei grandi benefici ai capelli. I vantaggi di applicare le proteine della soia sulla chioma sono davvero molti, infatti esse rendono i capelli morbidi al tatto e anche protetti. L’azione idratante e protettiva di questi prodotti naturali è straordinaria in quanto le proteine della soia creano un film protettivo attorno ai capelli andando a ricostruire la superfice della fibra.

Questo regala una chioma lucente e sana anche se si utilizzano spesso strumenti a caldo come la piastra per lisciare i capelli. Inoltre, grazie al loro potere antiossidante, le proteine della soia sono in grado di prevenire anche la caduta precoce dei capelli.

Maschera per capelli con la soia

In commercio ci sono molti prodotti a base di soia, ma in realtà è possibile anche realizzare una maschera fai da te a base di lecitina di soia.

Questa maschera è molto nutriente e risulta ideale per idratare capelli secchi e sfibrati.

Per realizzare questa maschera è necessario mescolare a bagnomaria 80 ml di acqua di rosa, 10 gr di olio di mandorle e 15 gr di lecitina di soia. Dopo aver amalgamato gli ingredienti, applicate il composto sui capelli e lasciate agire per un’ora prima di sciacquare e fare lo shampoo.