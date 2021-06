L’olio di soia, molto diffuso nei paesi asiatici, si ricava dalla pianta di soia, una leguminosa. Il prodotto possiede molte proprietà benefiche. Scopriamole insieme.

Olio di soia: le proprietà

La soia è uno dei legumi più coltivati al mondo, visto che è il vegetale con il maggiore apporto proteico che esista e concilia le esigenze dei sempre più numerosi vegetariani e vegani.

Da questa pianta si ricava l’olio di soia, utilizzato sia nell’alimentazione che in cosmetica. L’olio di soia viene ricavato tramite una spremitura a freddo dei semi di soia, oppure attraverso dei solventi chimici.

L’olio di soia, al suo interno, contiene magnesio, calcio, proteine, Omega3 e Omega6, che svolgono funzioni antiossidanti e che contrastano malattie cardiovascolari. L’olio, al suo interno, contiene anche isoflavoni, ormoni vegetali e fitoestrogeni, importanti sostanze antinvecchiamento.

Olio di soia: i benefici

Come già accennato, utilizzare l’olio di soia abitualmente aiuta a prevenire malattie cardiovascolari e diabete. L’olio, inoltre, favorisce il transito intestinale, contrasta la stipsi, favorisce la crescita di capelli e unghie e, grazie ai sali minerali che contiene, contrasta l’osteoporosi.

La presenza di acido linoleico e acido alfa-linoleico rendono l’olio di soia un prodotto ottimo per ridurre i livelli di colesterolo nel sangue. Inoltre, l’olio possiede importanti proprietà nutritive, utili non solo ai vegani e vegetariani, ma anche ai celiaci.

La soia, infatti, insieme ai suoi prodotti derivati, rappresenta un’ottima alternativa per chi è allergico al glutine.

Come utilizzare l’olio di soia

L’olio di soia può essere utilizzato sia in cucina che in ambito cosmetico. Se viene utilizzato in cucina, è importante utilizzare l’olio solo a crudo, per condire verdure, insalate, legumi o per preparare delle salse.

In ambito cosmetico, invece, l’olio di soia può essere utilizzato da solo o insieme ad altri oli vegetali o creme per trattare le smagliature.

Infatti il prodotto, al suo interno, contiene isoflavoni che attenuano le smagliature e idratano in profondità, creando uno strato idrolipidico protettivo che ostacola la perdita di liquidi.

L’olio di soia, così, protegge la pelle dagli agenti esterni, dai raggi solari, dalle infiammazioni, e aiuta la produzione di collagene e di acido ialuronico.

Olio di soia: le controindicazioni

L’olio di soia deve essere utilizzato solo ed esclusivamente a crudo in cucina. Infatti, se viene riscaldato e utilizzato per friggere, sviluppa sostanze fortemente tossiche per la salute. Inoltre, è preferibile utilizzare un olio ottenuto con spremitura a freddo rispetto ad uno ottenuto attraverso processi chimici, in quanto risulta più salutare per l’organismo.