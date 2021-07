La soia è un alimento tipicamente orientale che negli ultimi anni sta riscuotendo grandi apprezzamenti anche in occidente. Questa non è solo molto gradevole al palato, ma risulta essere anche molto benefica per la salute di chi la cansuma. La soia è particolarmente utile per le donne in menopausa: scopriamo per quale motivo queste dovrebbero aumentare il consumo di questo alimento.

Soia per migliorare la salute delle ossa

La soia è naturalmente ricca di sali minerali e di fitoestrogeni che la rendono un grande alleato contro l’osteoporosi, ossia contro la riduzione e il consumo della massa ossea.

Le donne in menopausa hanno spesso problemi alle ossa e l’osteoporosi è davvero uno dei problemi più frequenti. Proprio per questo motivo queste dovrebbero consumare alimenti in grado di regalare benefici proprio come farebbe la soia.

L’osteoporosi dipende da vari fattori tra cui anche la presenza di estrogeni. Questi hanno un ruolo fondamental enella formazione delle ossa e quando si entra in menopausa calano in maniera importante.

La soia contiene isoflavoni che hanno una struttura simile agli estrogeni e di conseguenza sono in grado di aiutare a migliorare la salute delle ossa anche nelle donne in menopausa.

Contrastare le vampate di calore grazie alla soia

Aggiungere la soia alla propria dieta durante la menopausa non è utile solo per migliorare la salute delle ossa. Questo alimento infatti permette di rendere molto meno importanti le vampate di calore e anche di alleviare i possibili sintomi della depressione.

Grazie agli isoflavoni contenuti nella soia, questo alimento risulta quindi un grande alleato per il benessere femminile. Gli isoflavoni hanno infatti una struttura molto simile agli estrogeni e di conseguenza permette di migliorare lo stato di salute.

Soia per non prendere peso durante la menopausa

Consuamare soia regolarmente permette di migliorare la propria salute e anche di mantenere il proprio peso corporeo. Durante la menopausa infatti in molte tendono a prendere chili di troppo e proprio per questo consigliamo di aggiungere la soia alla dieta. Questo alimento è infatti in grado di contrastare l’aumento di peso.